Расходы взяли под контроль

Конечно, для бизнеса по упрощенной системе налогообложения административная нагрузка вырастет, но больше не в той части, что придется собрать папку чеков, а в виде дисциплины, которую нужно вводить. Нельзя смешивать личные и деловые траты по бизнес-карте. Кстати, я считаю, что индивидуальным предпринимателям тоже расслабляться не стоит, несмотря на то, что можно тратить и на личные нужды. Все равно эти операции остаются в выписке, и вполне может быть, что следующим этапом будет контроль налоговой в части ИП.