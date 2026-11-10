Мэрия Воронежа обжаловала в Верховном суде решение по спору вокруг «квартала мойщиков»

Речь идет о пункте, обязывающем участников предоставлять документы, подтверждающие опыт строительства объектов в объеме не менее 50% от параметров заявленного проекта. При этом, как отмечал мэр, сами итоги конкурса, в котором победила структура ГК «Выбор», пока никто не отменял.