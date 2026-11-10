Мэрия Воронежа обжаловала в Верховном суде решение по спору вокруг «квартала мойщиков»
Администрация городского округа город Воронеж подала кассационную жалобу в Верховный Суд РФ на решение по делу о комплексном развитии территории (КРТ) «квартала мойщиков». Это следует из картотеки судебных дел.
Жалоба зарегистрирована, дата подачи — вчера. «Ъ-Черноземье» 2 ноября сообщал о намерении властей дойти до высшей инстанции. «Ситуация действительно уже странная, другим не назовешь. Оспаривалось наше постановление, то есть не итоги конкурса. Естественно, пойдем дальше, в части отстаивания нашего постановления — Верховный суд, к сожалению, следующая инстанция»,— заявлял глава города Сергей Петрин журналистам.
Спор касается постановления администрации от 19 декабря 2024 года в части утверждения условий аукциона. Ранее Арбитражный суд Центрального округа удовлетворил жалобу воронежского ООО СЗ «Градстрой», входящего в структуру ГК «Еврострой» (основные бенефициары — депутат Воронежской областной думы Михаил Гусев и предприниматель Алексей Сезин). Он отменил постановление апелляции и оставил в силе решение первой инстанции, признавшей незаконным требование мэрии к участникам торгов.
Речь идет о пункте, обязывающем участников предоставлять документы, подтверждающие опыт строительства объектов в объеме не менее 50% от параметров заявленного проекта. При этом, как отмечал мэр, сами итоги конкурса, в котором победила структура ГК «Выбор», пока никто не отменял.
Параллельно Арбитражный суд Воронежской области отказал ООО СЗ «Градстрой» в принятии обеспечительных мер по другому делу об оспаривании результатов аукциона, где истец просил приостановить действие договора КРТ.