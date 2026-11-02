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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Черноземье

Краснодарцы второй год подряд будут украшать площадь в Воронеже к Новому году

Зарегистрированное в Краснодарском крае ООО «Изостудия» второй год подряд выигрывает контракт на оформление Адмиралтейской площади в Воронеже к Новому году и Рождеству. В этот раз компания обошла двоих неназванных участников конкурса, снизив начальную цену контракта на 2%: с 78,5 млн до 76,9 млн руб. Проигравшие претенденты не хотели делать скидку. Это следует из итогового протокола.
Световой туннель, который планируют установить на Адмиралтейской площади в Воронеже

Световой туннель, который планируют установить на Адмиралтейской площади в Воронеже

zakupki.gov.ru

По данным Rusprofile, ООО «Изостудия» было зарегистрировано в Армавире Краснодарского края в 2010 году для деятельности рекламных агентств. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и директор — Сергей Кобылин. Он также владеет краснодарским ООО «Студио и» с аналогичным видом деятельности. По итогам 2025 года выручка «Изостудии» составила 632 млн руб., чистая прибыль — 19 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 555 млн и 21 млн руб. С 2010 года компания выиграла 180 госконтрактов на 1,3 млрд руб. в сумме.

Согласно проекту контракта, услуги необходимо оказать в два этапа: с даты заключения соглашения до 14 декабря и с 15 декабря до 31 марта. В техническом задании уточняется, что «Изостудии» нужно установить и демонтировать два катка общей площадью 3,9 тыс. кв. м, а также обслуживать их. Кроме того, требуются монтаж и, при необходимости, ремонт световых инсталляций в виде шатра и туннеля, входной группы, фотозон «Елочные вставки» и «Люблю Воронеж», опорных столбов «Колонны», зоны для отправки посланий участникам спецоперации.
В прошлом году оформление Адмиралтейской площади было аналогичным, при этом контракт с «Изостудией» заключили за 31,3 млн руб. при начальной цене 34,3 млн.
Алина Морозова

Как Воронеж выглядел в последние новогодние праздники

Новогоднее украшение в виде куклы среди еловых веток в центре Воронежа
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Новогоднее украшение в виде куклы среди еловых веток в центре Воронежа

Егор Снетков / Коммерсантъ

Горожане гуляют на площади Ленина в Воронеже во время новогодних праздников
2/312/31

Горожане гуляют на площади Ленина в Воронеже во время новогодних праздников

Егор Снетков / Коммерсантъ

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Горожане гуляют у главной новогодней елки на площади Ленина в Воронеже
3/313/31

Горожане гуляют у главной новогодней елки на площади Ленина в Воронеже

Егор Снетков / Коммерсантъ

Новогодняя гирлянда на ветвях дерева в центре Воронежа
4/314/31

Новогодняя гирлянда на ветвях дерева в центре Воронежа

Егор Снетков / Коммерсантъ

Главная новогодняя елка Воронежа
5/315/31

Главная новогодняя елка Воронежа

Алина Морозова / Коммерсантъ

Дети катаются на аттракционе на площади Ленина в праздничные дни
6/316/31

Дети катаются на аттракционе на площади Ленина в праздничные дни

Егор Снетков / Коммерсантъ

Фигура Снегурочки, установленная на площади Ленина в Воронеже
7/317/31

Фигура Снегурочки, установленная на площади Ленина в Воронеже

Егор Снетков / Коммерсантъ

Фигура Деда Мороза, украшающая площадь
8/318/31

Фигура Деда Мороза, украшающая площадь

Егор Снетков / Коммерсантъ

Горожане на фоне конструкции с предложенным мэром Сергеем Петриным слоганом «Люблю Воронеж»
9/319/31

Горожане на фоне конструкции с предложенным мэром Сергеем Петриным слоганом «Люблю Воронеж»

Егор Снетков / Коммерсантъ

Горожане делают памятные снимки в новогодних декорациях на площади Ленина
10/3110/31

Горожане делают памятные снимки в новогодних декорациях на площади Ленина

Егор Снетков / Коммерсантъ

Новогодняя декорация в виде силуэтов лошадей
11/3111/31

Новогодняя декорация в виде силуэтов лошадей

Егор Снетков / Коммерсантъ

Атмосфера зимних развлечений на катке на Адмиралтейской площади в Воронеже
12/3112/31

Атмосфера зимних развлечений на катке на Адмиралтейской площади в Воронеже

Егор Снетков / Коммерсантъ

Горожане катаются на катке на Адмиралтейской площади в Воронеже
13/3113/31

Горожане катаются на катке на Адмиралтейской площади в Воронеже

Егор Снетков / Коммерсантъ

Горожане катаются на катке на Адмиралтейской площади в Воронеже
14/3114/31

Горожане катаются на катке на Адмиралтейской площади в Воронеже

Егор Снетков / Коммерсантъ

Горожане катаются на катке на Адмиралтейской площади в Воронеже
15/3115/31

Горожане катаются на катке на Адмиралтейской площади в Воронеже

Егор Снетков / Коммерсантъ

Ребенок очищает праздничное украшение от снега
16/3116/31

Ребенок очищает праздничное украшение от снега

Егор Снетков / Коммерсантъ

Новогодние украшения, установленные на одной из городских елок
17/3117/31

Новогодние украшения, установленные на одной из городских елок

Егор Снетков / Коммерсантъ

Плюшевые медведи, украшенные к Новому году
18/3118/31

Плюшевые медведи, украшенные к Новому году

Егор Снетков / Коммерсантъ

Вывеска «Каток» в парке «Дельфин» в Воронеже
19/3119/31

Вывеска «Каток» в парке «Дельфин» в Воронеже

Егор Снетков / Коммерсантъ

Новогодняя вывеска с коньками
20/3120/31

Новогодняя вывеска с коньками

Егор Снетков / Коммерсантъ

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