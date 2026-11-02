Краснодарцы второй год подряд будут украшать площадь в Воронеже к Новому году

Зарегистрированное в Краснодарском крае ООО «Изостудия» второй год подряд выигрывает контракт на оформление Адмиралтейской площади в Воронеже к Новому году и Рождеству. В этот раз компания обошла двоих неназванных участников конкурса, снизив начальную цену контракта на 2%: с 78,5 млн до 76,9 млн руб. Проигравшие претенденты не хотели делать скидку. Это следует из итогового протокола.