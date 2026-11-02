Краснодарцы второй год подряд будут украшать площадь в Воронеже к Новому году
Зарегистрированное в Краснодарском крае ООО «Изостудия» второй год подряд выигрывает контракт на оформление Адмиралтейской площади в Воронеже к Новому году и Рождеству. В этот раз компания обошла двоих неназванных участников конкурса, снизив начальную цену контракта на 2%: с 78,5 млн до 76,9 млн руб. Проигравшие претенденты не хотели делать скидку. Это следует из итогового протокола.
По данным Rusprofile, ООО «Изостудия» было зарегистрировано в Армавире Краснодарского края в 2010 году для деятельности рекламных агентств. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и директор — Сергей Кобылин. Он также владеет краснодарским ООО «Студио и» с аналогичным видом деятельности. По итогам 2025 года выручка «Изостудии» составила 632 млн руб., чистая прибыль — 19 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 555 млн и 21 млн руб. С 2010 года компания выиграла 180 госконтрактов на 1,3 млрд руб. в сумме.
Согласно проекту контракта, услуги необходимо оказать в два этапа: с даты заключения соглашения до 14 декабря и с 15 декабря до 31 марта. В техническом задании уточняется, что «Изостудии» нужно установить и демонтировать два катка общей площадью 3,9 тыс. кв. м, а также обслуживать их. Кроме того, требуются монтаж и, при необходимости, ремонт световых инсталляций в виде шатра и туннеля, входной группы, фотозон «Елочные вставки» и «Люблю Воронеж», опорных столбов «Колонны», зоны для отправки посланий участникам спецоперации.
В прошлом году оформление Адмиралтейской площади было аналогичным, при этом контракт с «Изостудией» заключили за 31,3 млн руб. при начальной цене 34,3 млн.