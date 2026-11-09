Суд в Воронеже отказался приостанавливать договор КРТ «квартала мойщиков»
Арбитражный суд Воронежской области отказал ООО СЗ «Градстрой» — структуре воронежской ГК «Еврострой» Алексея Сезина — в принятии обеспечительных мер по делу об оспаривании результатов аукциона на комплексное развитие территории (КРТ) «квартала мойщиков» в облцентре. Истец просил приостановить действие договора КРТ, заключенного с победителем торгов — ООО СЗ «Выбор-Юг» (входит в группу компаний бывшего депутата облдумы Александра Цыбаня). Это следует из картотеки арбитража.
«Судом принимается во внимание социальная значимость мероприятий по комплексному развитию территории жилой застройки […] а также недопустимость нарушения прав собственников жилых помещений в многоквартирных домах»,— говорится в документе. Там подчеркнули, что длительный характер правоотношений по договору КРТ сам по себе не является основанием для применения обеспечительных мер.
В определении суда указывается, что заявленные меры не соответствуют предмету спора. Истец требовал признать недействительным сам аукцион, подав заявление в феврале 2025-го. Однако, как отметили в арбитраже, признание торгов недействительными не влечет автоматической замены стороны в уже заключенном договоре на истца.
Работы по реализации проекта и расселению продолжаются в прежнем режиме, подтвердили «Ъ-Черноземье» в ГК «Выбор». Сейчас расселено более 30% ветхого и аварийного жилья в границах проекта.
Поводом для обращения за обеспечительными мерами, судя по всему, стало решение Арбитражного суда Центрального округа, принятое в октябре: параллельно компания оспаривает постановление администрации Воронежа от 19 декабря 2024 года в части условий аукциона. В апреле региональный арбитраж встал на сторону девелопера, признав незаконным пункт, обязывающий участников торгов подтверждать опыт капстроительства за последние пять лет в объеме не менее 50% от параметров проекта. Однако 1 июля 19-й арбитражный апелляционный суд отменил это решение и поддержал мэрию. Не согласившись с этим, «Градстрой» подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Центрального округа, который в октябре отменил постановление апелляционной инстанции.
В рамках этого дела власти Воронежа намерены обжаловать решение кассации. Об этом сообщил глава города Сергей Петрин, подчеркнув, что администрация готова идти до Верховного суда.
Аукцион на право КРТ «квартала мойщиков» состоялся в январе 2025 года, его победителем стало ООО СЗ «Выбор-Юг». Проект охватывает около 12,5 га между улицами Транспортной, 45-й Стрелковой Дивизии, Бурденко и переулком Здоровья. В его границах предстоит расселить 68 многоквартирных домов, из которых 22 признаны аварийными. На освободившейся территории планируется построить около 200 тыс. кв. м жилья, два детских сада на 150 мест каждый и подготовить проект школы на тысячу учеников. Заявленный объем инвестиций составляет около 25 млрд руб., из которых примерно 6 млрд руб. предполагается направить на расселение.