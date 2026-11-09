Суд в Воронеже отказался приостанавливать договор КРТ «квартала мойщиков»

Аукцион на право КРТ «квартала мойщиков» состоялся в январе 2025 года, его победителем стало ООО СЗ «Выбор-Юг». Проект охватывает около 12,5 га между улицами Транспортной, 45-й Стрелковой Дивизии, Бурденко и переулком Здоровья. В его границах предстоит расселить 68 многоквартирных домов, из которых 22 признаны аварийными. На освободившейся территории планируется построить около 200 тыс. кв. м жилья, два детских сада на 150 мест каждый и подготовить проект школы на тысячу учеников. Заявленный объем инвестиций составляет около 25 млрд руб., из которых примерно 6 млрд руб. предполагается направить на расселение.