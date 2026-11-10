Главные новости за 10 ноября. Новороссийск
Дом в Восточном районе Новороссийска, поврежденный БПЛА, отремонтируют к 3 декабря. Сейчас в здании продолжается ремонт: по итогам экспертизы принято решение об усилении конструкции плиты.
В Новороссийске теплоноситель поступает в 958 многоквартирных домов с центральным отоплением — это 87% от их общего числа. Отопительный сезон в жилом фонде начался 3 ноября. Все 110 городских котельных запущены.
В Новороссийске за январь—октябрь 2026 года восстановили более 500 пог. м дорожного ограждения, поврежденного в результате ДТП. При этом невосстановленным остается имущество по 26 авариям, в том числе по 20 случаям 2025 года и шести — 2026 года.
Спрос на ранние бронирования поездок на Новый год в Анапе вырос в 2,8 раза — этот курорт стал самым быстрорастущим железнодорожным направлением зимних каникул, а бронирования отелей на Красной Поляне увеличились в 4,2 раза год к году.
В Новороссийске рассматривают возможность ограничения скорости средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 20 км/ч на всей территории города. Предложение обсудили на встрече администрации с представителями кикшеринговой компании после жалоб жителей на появление мобибаек.