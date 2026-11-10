В Новороссийске рассматривают ограничение скорости электросамокатов до 20 км/ч
В Новороссийске рассматривают возможность ограничения скорости средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 20 км/ч на всей территории города. Предложение обсудили на встрече администрации с представителями кикшеринговой компании после жалоб жителей на появление мобибаек — техники, схожей по характеристикам с электросамокатами, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В совещании участвовали представители Госавтоинспекции, управления транспорта, Контрольно-ревизионного управления, отдела по делам несовершеннолетних и компании, предоставляющей услуги кикшеринга. Руководство сервиса представило экспертизу мобибаек, согласно которой техника соответствует установленным нормам.
Участники встречи также обсудили регистрацию пользователей и контроль за использованием аккаунтов. Сейчас сервис работает в тестовом режиме: для регистрации требуется верификация через «Госуслуги», а данные пользователей ежедневно проверяют специалисты.
Отдельное внимание уделили нарушениям с участием несовершеннолетних. По информации администрации, если жители направляют фотографии с указанием места, даты и времени нарушения, аккаунт пользователя блокируют бессрочно. При этом ответственность клиентов регулируется пользовательским соглашением компании. Владельцам аккаунтов, которыми пользовались их несовершеннолетние дети, могут грозить штрафы в размере 10 тыс. или 30 тыс. руб. — в зависимости от характера нарушения и в соответствии с законодательством.
В администрации сообщили, что профилактические рейды с участием Госавтоинспекции и отдела по делам несовершеннолетних проводятся регулярно. Выявленных подростков, управляющих самокатами и мопедами, фиксируют, а их родителей приглашают на заседания комиссии по делам несовершеннолетних. В ближайшее время количество совместных патрулей планируется увеличить. Они будут работать на оживленных участках города, в парках, на набережных и рядом с образовательными учреждениями.