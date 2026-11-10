В Новороссийске рассматривают ограничение скорости электросамокатов до 20 км/ч

В администрации сообщили, что профилактические рейды с участием Госавтоинспекции и отдела по делам несовершеннолетних проводятся регулярно. Выявленных подростков, управляющих самокатами и мопедами, фиксируют, а их родителей приглашают на заседания комиссии по делам несовершеннолетних. В ближайшее время количество совместных патрулей планируется увеличить. Они будут работать на оживленных участках города, в парках, на набережных и рядом с образовательными учреждениями.