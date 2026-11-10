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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Новороссийск

Дом в Новороссийске, поврежденный БПЛА, отремонтируют к 3 декабря

Дом в Восточном районе Новороссийска, поврежденный БПЛА, отремонтируют к 3 декабря. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко после встречи с жильцами.
Сейчас в здании продолжается ремонт: по итогам экспертизы принято решение об усилении конструкции плиты. Подрядчик определен, ориентировочный срок завершения работ — 3 декабря.
«Ремонт поврежденных конструкций проводится за счет городского бюджета. Несмотря на возникшие сложности, все вопросы решаем в рабочем порядке. Сроки завершения восстановительных работ определены, держим их на контроле», — сказал господин Кравченко.
Завершается также восстановление поврежденного фасада и квартир в доме на улице Мефодиевской. Общедомовое имущество привели в порядок силы управляющей компании, к ремонту фасада и отдельных квартир подключился представитель бизнеса. Жильцам предоставлены выплаты на капремонт.
Мария Хоперская