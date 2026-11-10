Дом в Новороссийске, поврежденный БПЛА, отремонтируют к 3 декабря

Завершается также восстановление поврежденного фасада и квартир в доме на улице Мефодиевской. Общедомовое имущество привели в порядок силы управляющей компании, к ремонту фасада и отдельных квартир подключился представитель бизнеса. Жильцам предоставлены выплаты на капремонт.