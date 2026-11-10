Анапу и Красную Поляну чаще всего бронируют на новогодние праздники
Спрос на ранние бронирования поездок на Новый год в Анапе вырос в 2,8 раза — этот курорт стал самым быстрорастущим железнодорожным направлением зимних каникул, а бронирования отелей на Красной Поляне увеличились в 4,2 раза год к году. Такие данные на период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года приводит Ozon Travel. В целом ранние бронирования отелей внутри страны на новогодние даты выросли почти вдвое, за границей — более чем в два раза, при этом авиабилеты на эти даты покупают в 1,8 раза чаще, чем годом ранее. Россияне начали готовиться к зимним путешествиям уже в октябре.
Среди внутренних направлений быстрее всего растет спрос на Суздаль — гостиницы там бронировали более чем в семь раз чаще, чем годом ранее. Также в топе Кисловодск с ростом бронирований в 4,3 раза и горнолыжные курорты: в Шерегеше спрос увеличился в 3,8 раза, на Домбае — в 3,5 раза.
За границей в топе ранних бронирований отелей — Таиланд (рост в 1,6 раза), Беларусь и Абхазия (по 4,6 раза), Египет (3,2) и Армения (почти вдвое). Сохраняется интерес и к странам Азии: сильнее всего выросли бронирования в Японии (в 3,5 раза), Китае (2,7), Шри-Ланке (2,1) и Вьетнаме (1,4). Авиабилеты во Вьетнам покупают в два раза чаще, в Китай — в 1,5 раза чаще, чем годом ранее. На рейсы в ближнее зарубежье спрос также увеличился: в Азербайджан — почти в два раза, в Узбекистан — в 1,7 раза, в Грузию — в 1,4 раза.