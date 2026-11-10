Анапу и Красную Поляну чаще всего бронируют на новогодние праздники

Спрос на ранние бронирования поездок на Новый год в Анапе вырос в 2,8 раза — этот курорт стал самым быстрорастущим железнодорожным направлением зимних каникул, а бронирования отелей на Красной Поляне увеличились в 4,2 раза год к году. Такие данные на период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года приводит Ozon Travel. В целом ранние бронирования отелей внутри страны на новогодние даты выросли почти вдвое, за границей — более чем в два раза, при этом авиабилеты на эти даты покупают в 1,8 раза чаще, чем годом ранее. Россияне начали готовиться к зимним путешествиям уже в октябре.