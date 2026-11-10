С начала года в Новороссийске ДТП ущерб дорожному имуществу от ДТП превысил 1 млн рублей

В Новороссийске за январь—октябрь 2026 года восстановили более 500 пог. м дорожного ограждения, поврежденного в результате ДТП. При этом невосстановленным остается имущество по 26 авариям, в том числе по 20 случаям 2025 года и шести — 2026 года. Завершить работы планируют в третьем квартале 2027 года. Об этом сообщил замглавы города Рафаэль Бегляров.