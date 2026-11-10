С начала года в Новороссийске ДТП ущерб дорожному имуществу от ДТП превысил 1 млн рублей
В Новороссийске за январь—октябрь 2026 года восстановили более 500 пог. м дорожного ограждения, поврежденного в результате ДТП. При этом невосстановленным остается имущество по 26 авариям, в том числе по 20 случаям 2025 года и шести — 2026 года. Завершить работы планируют в третьем квартале 2027 года. Об этом сообщил замглавы города Рафаэль Бегляров.
По его словам, ущерб за поврежденное дорожное имущество взыскивают с виновников ДТП через страховые компании или в судебном порядке. В отдельных случаях водители восстанавливают ограждения, знаки и другие объекты добровольно за свой счет. При этом страховые выплаты рассчитываются с учетом износа и примерно на 10% ниже стоимости восстановительных работ.
В 2025 году в Новороссийске зарегистрировали 60 ДТП с повреждением дорожного имущества. Сумма ущерба составила 1,496 млн руб. Девять виновников аварий самостоятельно восстановили ограждения, плитку и дорожные знаки. По 19 ДТП поврежденные ограждения остались невосстановленными, стоимость работ оценили в 511,6 тыс. руб.
За десять месяцев 2026 года зафиксировали 38 таких аварий. Ущерб составил 1,084 млн руб. Десять виновников за свой счет восстановили ограждения, знаки и светофор на 373,7 тыс. руб.
В качестве примера господин Бегляров привел повреждение дорожного ограждения на улице Ленина в Цемдолине. Стоимость его восстановления по локально-сметному расчету составляет 30,3 тыс. руб., тогда как страховое возмещение — 27,9 тыс. руб.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по ремонту и содержанию дорог» заключило контракт, в рамках которого частично восстановят поврежденное имущество общей протяженностью 200 пог. м. В перечень объектов, ожидающих ремонта, входят ограждения и один паркомат, поврежденные в 2025 году, а также ограждения, пострадавшие в ДТП в 2026 году.
Кроме того, при планировании благоустройства проспектов Ленина и Дзержинского предлагается пересмотреть размещение малых архитектурных форм и защитных ограждений, распределив работы на 2027–2028 годы.