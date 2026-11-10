Тепло поступает в 87% домов Новороссийска
В Новороссийске теплоноситель поступает в 958 многоквартирных домов с центральным отоплением — это 87% от их общего числа. Отопительный сезон в жилом фонде начался 3 ноября. Все 110 городских котельных запущены, сообщил заместитель главы муниципалитета Рафаэль Бегляров на аппаратном совещании 10 ноября.
В Новороссийске насчитывается 1 907 многоквартирных домов, из них 1 097 подключены к централизованной системе теплоснабжения. Во всех зданиях провели промывку и гидравлические испытания. Акты готовности и оценочные листы получили все 67 управляющих компаний.
По словам господина Беглярова, тепло в первую очередь подают на социально значимые объекты, затем — в остальные здания. В социальной сфере города насчитывается 130 объектов, во всех проведены промывка систем и гидравлические испытания. Их готовность подтверждена соответствующими документами.
Теплоснабжение города обеспечивают 110 котельных и 21 ресурсоснабжающая организация. С 25 мая по 12 октября специальная комиссия проверила готовность всех РСО к отопительному периоду 2026–2027 годов. Каждой организации выдали акт готовности и оценочный лист. Сам Новороссийск также получил паспорт и акт оценки готовности к зиме.
Для устранения возможных аварий ресурсоснабжающие организации сформировали 29 бригад общей численностью 116 человек. В их распоряжении находятся 118 единиц спецтехники, а также запас расходных материалов и запчастей. Специалисты контролируют давление и температуру теплоносителя, оперативно реагируя на отклонения. По оценке господина Беглярова, поэтапный запуск отопления и предварительная подготовка позволили избежать резких нагрузок на сети, несмотря на износ теплотрасс.
В домах, куда тепло пока поступает неравномерно, аварийно-ремонтные бригады устраняют воздушные пробки в отдельных стояках. Управляющие компании задействовали 69 бригад, которые отрабатывают заявки жителей по регулировке и развоздушиванию систем отопления.