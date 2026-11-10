Тепло поступает в 87% домов Новороссийска

Для устранения возможных аварий ресурсоснабжающие организации сформировали 29 бригад общей численностью 116 человек. В их распоряжении находятся 118 единиц спецтехники, а также запас расходных материалов и запчастей. Специалисты контролируют давление и температуру теплоносителя, оперативно реагируя на отклонения. По оценке господина Беглярова, поэтапный запуск отопления и предварительная подготовка позволили избежать резких нагрузок на сети, несмотря на износ теплотрасс.