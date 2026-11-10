С сорвавшего ремонт теплосети под Курском столичного подрядчика взыскали 101 млн
Арбитражный суд Курской области полностью удовлетворил иск администрации Курчатовского района к московскому АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» («УКС ИКС и Д») по спору о реконструкции теплосети в селе Дичня. Сумма требований администрации составляла около 100,7 млн руб. В удовлетворении встречного иска подрядчика суд отказал. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Именно с этой компании губернатор Александр Хинштейн ранее требовал «содрать семь шкур».
Администрация требовала взыскать с «УКС ИКС и Д» 96,7 млн руб. неосновательного обогащения, 1,7 млн руб. штрафа и 2,2 млн руб. процентов за период с 17 декабря 2025 года по 6 февраля 2026-го. Также истец просил начислять проценты до фактического исполнения судебного акта.
В свою очередь, «УКС ИКС и Д» пыталось оспорить односторонний отказ администрации от исполнения контракта, добиться продления срока его действия и взыскать почти 19 млн руб. за выполненные работы, а также 1,8 млн руб. убытков. Встречный иск суд принял к производству в апреле.
По данным Rusprofile.ru, АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» зарегистрировано в Москве в мае 1995 года. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал составляет 585 тыс. руб. Генеральный директор — Алексей Самохвалов. Сведения о собственниках не разглашаются. В 2025 году выручка фирмы составила 619 млн, убыток — 127 млн руб. Сейчас компания выступает ответчиком по 38 арбитражным делам на 622 млн руб.
Соглашение на реконструкцию теплосети стоимостью 349,6 млн руб. стороны заключили в августе 2025 года, однако в декабре оно было расторгнуто. Заказчик оплатил работы на 96,7 млн руб. По данным портала госзакупок, в апреле 2026 года власти провели повторный конкурс на завершение работ. Новым подрядчиком стало курское ООО «Элитиум» Юрия Ищенко, подавшее единственную заявку. Контракт с компанией подписали по цене 242,2 млн руб. при начальной стоимости 254,7 млн руб. «Элитиум» уже выполнил обязательства на 219,4 млн руб., а заказчик фактически оплатил 226,3 млн руб. Завершить исполнение контракта планируется до 30 декабря.
В январе Федеральная антимонопольная служба включила «УКС ИКС и Д» в реестр недобросовестных подрядчиков из-за срыва реконструкции теплосети в Дичне. Кроме того, компания не завершила реконструкцию водопровода в деревнях Ефросимовка и Троицкое Советского района и строительство Новопоселеновской средней школы в Курском районе. Совокупная стоимость трех контрактов составляла 1,3 млрд руб.