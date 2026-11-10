С сорвавшего ремонт теплосети под Курском столичного подрядчика взыскали 101 млн

Соглашение на реконструкцию теплосети стоимостью 349,6 млн руб. стороны заключили в августе 2025 года, однако в декабре оно было расторгнуто. Заказчик оплатил работы на 96,7 млн руб. По данным портала госзакупок, в апреле 2026 года власти провели повторный конкурс на завершение работ. Новым подрядчиком стало курское ООО «Элитиум» Юрия Ищенко, подавшее единственную заявку. Контракт с компанией подписали по цене 242,2 млн руб. при начальной стоимости 254,7 млн руб. «Элитиум» уже выполнил обязательства на 219,4 млн руб., а заказчик фактически оплатил 226,3 млн руб. Завершить исполнение контракта планируется до 30 декабря.