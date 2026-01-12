Столичное «УКС ИКС и Д» сорвало в Курской области три контракта на 1,3 млрд

Федеральная антимонопольная служба включила московское АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» в реестр недобросовестных подрядчиков за срыв реконструкции тепловой сети села Дичня Курчатовского района Курской области — решение было принято после обращения районной администрации. Кроме того, компания не справилась с реконструкцией водопровода в деревнях Ефросимовка и Троицкое Советского района и строительством новопоселеновской средней школы в Курском районе Курской области. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр ЖКХ и ТЭК Александр Мулевин.

«Эта организация, по сути, полностью провалила три объекта»,— рассказал чиновник.

По данным портала госзакупок, общая стоимость контрактов составляет 1,3 млрд руб.: по результатам торгов — все они прошли летом этого года, — на строительство школы предполагалось потратить 882,6 млн, на реконструкцию теплосети и водопровода — 349,6 и 49,3 млн руб. соответственно. Как сообщается на портале, контракт расторгнут только по теплосети.

На планерке губернатор Александр Хинштейн отдельно остановился на теме строительства в Курском районе.

«Мы в любом случае сделаем все возможное для того, чтобы в 2027 году школа была построена», — отметил он.

Как рассказал глава района Андрей Телегин, есть все законные основания, чтобы в январе расторгнуть контракт с компанией. При этом в дальнейшем основным заказчиком строительства выступит не администрация, а специально созданное муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Курского района Курской области».

«Нужно организовать всю необходимую претенциозную работу и рассмотреть возможность направления материалов в правоохранительные органы», — поручил Александр Хинштейн.

По данным Rusprofile.ru, АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» зарегистрировано в 1995 году в Москве для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 585 тыс. руб. Генеральный директор — Алексей Самохвалов. Данные о собственниках компании не раскрываются. В 2024 году ее выручка составила 815 млн, а чистая прибыль — 2,8 млн руб. В отношении компании рассматриваются как минимум 14 исков о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

В конце декабря Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление регионального управления ФНС о признании банкротом местного подрядчика ООО «СУ 1» Мраза Мстояна, известного неоднократным попаданием в реестр недобросовестных поставщиков.

Юрий Голубь