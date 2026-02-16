Курский губернатор Хинштейн раскритиковал подрядчика за некачественный ремонт

«Содрать семь шкур» со столичного АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» поручил на заседании регионального правительства губернатор Курской области Александр Хинштейн. Очередной причиной для недовольства компанией стала некачественная реконструкция системы водоснабжения деревень Евросимовка и Троицкое в Советском районе Курской области — работы не принимает Росстройконтроль. Об этом сообщил министр ЖКХ и ТЭК региона Александр Мулевин.

По данным портала госзакупок, администрация Верхнерагозецкого сельсовета заключила с «УКС ИКС и Д» контракт стоимостью 49,3 млн руб. в августе прошлого года, фактически оплатило 19,7 млн руб. и расторгло соглашение в одностороннем порядке в середине декабря. 12 февраля заказчик обратился с иском к компании в Арбитражный суд Курской области. По данным картотеки арбитражный дел, требования составляют 21,2 млн руб. Как следует из сообщения главы района Александры Шевченко на заседании облправительства, администрация сельсовета требует вернуть часть аванса и привести стройплощадку в первоначальное состояние. При этом другую часть аванса вместе с обеспечением контракта на сумму 6 млн руб. заказчик уже получил назад.

«Этот подрядчик прислал мне письмо о том, что все не так, что он хороший и не смог все сделать по объективным причинам. Но в местах моей предыдущей работы с такими горе-подрядчиками поступали по-другому: без претензионной работы вывозили куда-то, и дальше они становились, как шелковые. Эти товарищи из Москвы могут писать куда угодно, хоть в "Спорт-лото"»,— высказался господин Хинштейн.

Александр Мулевин сообщил, что к апрелю планируется заключить договор с новым подрядчиком, который должен будет выполнить реконструкцию до конца нынешнего года.

По данным Rusprofile.ru, АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» зарегистрировано в 1995 году в Москве для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 585 тыс. руб. Генеральный директор — Алексей Самохвалов. Данные о собственниках компании не раскрываются. В 2024 году ее выручка составила 815 млн, а чистая прибыль — 2,8 млн руб. В отношении компании рассматриваются как минимум 14 исков о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда.

В январе Федеральная антимонопольная служба включила УКС ИКС и Д» в реестр недобросовестных подрядчиков за срыв реконструкции тепловой сети села Дичня Курчатовского района Курской области — решение было принято после обращения районной администрации. Кроме того, компания не справилась со строительством новопоселеновской средней школы в Курском районе Курской области.

Юрий Голубь