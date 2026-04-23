«Сдирать семь шкур» с московского подрядчика начали власти в курском арбитраже

Арбитражный суд Курской области рассматривает дело в отношении московского АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» («УКС ИКС и Д») о взыскании задолженности по договору реконструкции тепловой сети в селе Дичня. Об этом 23 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. «Содрать семь шкур» со столичной компании, провалившей работы по ряду инфраструктурных контрактов, в феврале на заседании облправительства поручил губернатор Александр Хинштейн. Сумма требований по иску составляет 100,7 млн руб., включая штраф за срыв работ.

По данным Rusprofile.ru, АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» зарегистрировали в Москве в 1995 году. Основным занятием фирмы указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал составляет 585 тыс. руб. Генеральный директор — Алексей Самохвалов. Данные о собственниках компании не раскрываются. В 2025 году выручка фирмы составила 618,5 млн руб., что на 24% ниже уровня 2024-го (814,8 млн). При этом чистая прибыль 2,8 млн руб., в прошлом году сменилась на убытки в размере 126,9 млн руб. Сейчас компания выступает ответчиком по 34 арбитражным делам на 315 млн руб.

Истцом выступает администрация Курчатовского района Курской области. По данным ЕИС «Закупки», контракт стоимостью 349,6 млн руб. с «УКС ИКС и Д» заключили в августе прошлого года. В середине декабря соглашение расторгли. Заказчик фактически оплатил работы на 96,7 млн руб., но информации об исполненных подрядчиком обязательствах в системе нет.

«В ходе неоднократных внеплановых проверок деятельности ответчика установлено отсутствие на объекте строительной техники и фактического ведения строительных работ»,— уточнили в объединенной пресс-службе судов.

В картотеке арбитража указано, что заявление приняли к производству в феврале этого года. «УКС ИКС и Д» в конце марта направило встречный иск, в котором настаивало на признании недействительным одностороннего отказа заказчика, а также на взыскании стоимости выполненных работ в размере 19 млн руб., 1,8 млн руб. убытков и продлении срока действия контракта. Суд оставил иск без движения.

Судебное заседание по делу назначено на 14 мая 2026 года.

В январе этого года Федеральная антимонопольная служба включила «УКС ИКС и Д» в реестр недобросовестных подрядчиков за срыв реконструкции теплосети в Дичне — решение приняли после обращения районной администрации. Кроме того, в регионе московская компания не справилась с реконструкцией водопровода в деревнях Ефросимовка и Троицкое Советского района и строительством Новопоселеновской средней школы в Курском районе, фактически провалив три важных объекта. «Ъ-Черноземье» писал, что совокупная стоимость контрактов составила 1,3 млрд руб.

Когда стало известно, что Росстройконтроль отказался принять работы по водопроводу в Ефросимовке и Троицком, губернатор Александр Хинштейн поручил «содрать семь шкур» с подрядчика.

«Этот подрядчик прислал мне письмо о том, что все не так, что он хороший и не смог все сделать по объективным причинам. Но в местах моей предыдущей работы с такими горе-подрядчиками поступали по-другому: без претензионной работы вывозили куда-то, и дальше они становились, как шелковые. Эти товарищи из Москвы могут писать куда угодно, хоть в "Спорт-лото"»,— высказался господин Хинштейн.

Контракт на ремонт теплосети в Дичне заново выставили на торги по максимальной цене 254,7 млн руб. Процедура была приостановлена на время рассмотрения жалобы московского ООО «Лидер», но региональное управление ФАС признало ее необоснованной.

Денис Данилов