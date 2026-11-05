Суд ввел наблюдение за семейным бизнесом Штокман
Арбитражный суд Нижегородской области ввел процедуру наблюдения за ООО «Бетонный завод Вектор» — бизнесом семьи бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиненного в получении взятки от экс-депутата Карима Ибрагимова, следует из судебной картотеки. Иск о банкротстве компании ранее подал Сбербанк.
Долг по двум кредитам завода перед банком составил 305,4 млн руб. Истец добивался ареста земельных участков предприятия, однако суд отказался ввести обеспечительные меры. Это решение Сбербанк обжаловал в апелляции, которая рассмотрит жалобу в ноябре.
Как писал «Ъ-Приволжье», деятельность завода остановлена в связи с расследованием уголовного дела и арестом счетов в конце 2025 года. В мае 2026 года суд обратил в доход государства имущество Ильи Штокмана и его родственников на 328 млн руб. в виде прибыли предприятия, а также квартиру и десять земельных участков.