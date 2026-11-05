Суд ввел наблюдение за семейным бизнесом Штокман

Долг по двум кредитам завода перед банком составил 305,4 млн руб. Истец добивался ареста земельных участков предприятия, однако суд отказался ввести обеспечительные меры. Это решение Сбербанк обжаловал в апелляции, которая рассмотрит жалобу в ноябре.