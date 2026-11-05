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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Приволжье

Суд ввел наблюдение за семейным бизнесом Штокман

Арбитражный суд Нижегородской области ввел процедуру наблюдения за ООО «Бетонный завод Вектор» — бизнесом семьи бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиненного в получении взятки от экс-депутата Карима Ибрагимова, следует из судебной картотеки. Иск о банкротстве компании ранее подал Сбербанк.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Долг по двум кредитам завода перед банком составил 305,4 млн руб. Истец добивался ареста земельных участков предприятия, однако суд отказался ввести обеспечительные меры. Это решение Сбербанк обжаловал в апелляции, которая рассмотрит жалобу в ноябре.
Как писал «Ъ-Приволжье», деятельность завода остановлена в связи с расследованием уголовного дела и арестом счетов в конце 2025 года. В мае 2026 года суд обратил в доход государства имущество Ильи Штокмана и его родственников на 328 млн руб. в виде прибыли предприятия, а также квартиру и десять земельных участков.
Владимир Зубарев