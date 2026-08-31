Гребной финт

Арбитражный суд отказал Сбербанку в запрете сделок с землей бетонного завода «Вектор» по иску о банкротстве предприятия семьи бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана из-за долга 305,4 млн руб. Однако актив может быть обращен в доход государства в связи с уголовным делом о взятке в размере 55 млн руб., которую, по версии следствия, братьям Илье и Михаилу Штокман перевел экс-депутат Карим Ибрагимов. Более того, участки, на которые претендует банк, готовят для строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области отказался вводить ограничения на регистрацию двух земельных участков на Гребном канале, на которых расположен бетонный завод «Вектор» — предприятие семьи бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана. Иск о банкротстве завода из-за долга 305,4 млн руб. подал Сбербанк, который просил суд принять обеспечительные меры. Однако кредитная организация столкнулась с арестом имущества семьи Штокман, которое суд обратил в доход государства по антикоррупционному иску прокуратуры.

Как писал «Ъ», в отношении Ильи Штокмана и его брата Михаила расследуется уголовное дело о получении и посредничестве в получении взятки в размере 55 млн руб. от экс-депутата городской думы Карима Ибрагимова. По фабуле дела, в 2022 — 2023 годах депутат перечислил деньги со счетов подконтрольных ему ТД «Терминал» и ОЗСК бетонному заводу под видом оплаты договоров на поставку гравия. Взамен Илья Штокман как вице-мэр обеспечил выгодные для депутатского ООО СЗ АГК условия муниципального контракта на строительство двух домов для расселения ветхого и аварийного фонда. Взятку размыли в выручке завода среди поступлений от других фирм, вывели через аффилированные компании и легализовали через покупку десяти земельных участков и квартиры на улице Ильинской по фиктивным договорам займов с родственниками Штокман, полагает следствие.

Благодаря взятке бетонный завод получил 264,7 млн руб. прибыли, доказала прокуратура. По иску надзорного ведомства Нижегородский областной суд изъял в доход государства 328 млн руб. в виде прибыли предприятия и имущества, приобретенного за счет коррупционного дохода. Обжаловать это решение братьям Штокман не удалось.

Судебный акт об изъятии активов семьи Штокман также добавил сложностей Сбербанку. Юристы кредитной организации отметили, что участки не были обращены в доход государства и должны быть реализованы на торгах в рамках процедуры банкротства бетонного завода. Сейчас это самые ценные активы должника, которому может не хватить активов для расчета с кредиторами, полагают представители истца. Арбитражный суд согласился, что земля еще не передана в госсобственность по антикоррупционному иску, однако изъятых 264,7 млн руб. у завода также нет, и участки могут быть обращены в доход государства как эквивалент деньгам.

Запрет на сделки с землей, которого добивается Сбербанк, сделает невозможным обращение актива в доход государства, следует из решения суда, с которым ознакомился «Ъ». Доводы кредитора о том, что процедура банкротства «Вектора» станет формальной в связи с отсутствием имущества должника, суд посчитал преждевременными: конкурсная масса формируется также по итогам розыска активов и привлечения собственников к субсидиарной ответственности.

Более того, спорные участки уже изъяты для государственных нужд Нижегородской области для строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода.

Роман Рыскаль