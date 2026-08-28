Сбербанк банкротит бетонный завод «Вектор» семьи Штокман

Сбербанк подал в Арбитражный суд Нижегородской области иск о банкротстве ООО «Бетонный завод “Вектор”» — бизнеса семьи бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана и его брата Михаила, следует из судебной картотеки. Долг компании перед кредитной организацией составил 305,4 млн руб. Также истец заявил ходатайство об обеспечении иска, которое пока не рассмотрено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», братьям Штокман инкриминировали 55 млн руб. в виде взятки от экс-депутата думы Нижнего Новгорода Карима Ибрагимова за выгодные условия муниципального контракта для его компании АГК на строительство домов для расселения ветхого и аварийного фонда. По фабуле дела, взятку на счета завода под видом договоров поставки гравия перечислили две подконтрольные депутату фирмы, затем ее размыли в выручке предприятия среди поступлений от других контрагентов, вывели через аффилированные компании и легализовали через покупку десяти земельных участков и квартиры.

По антикоррупционному иску прокуратуры Нижегородской области суд обратил в доход государства активы семьи Штокман на 328 млн руб. в виде прибыли бетонного завода и имущества. Иск Сбербанка арбитражный суд рассмотрит в октябре.

Владимир Зубарев