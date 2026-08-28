Сбербанк банкротит бетонный завод «Вектор» семьи Штокман
Сбербанк подал в Арбитражный суд Нижегородской области иск о банкротстве ООО «Бетонный завод “Вектор”» — бизнеса семьи бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана и его брата Михаила, следует из судебной картотеки. Долг компании перед кредитной организацией составил 305,4 млн руб. Также истец заявил ходатайство об обеспечении иска, которое пока не рассмотрено.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Приволжье», братьям Штокман инкриминировали 55 млн руб. в виде взятки от экс-депутата думы Нижнего Новгорода Карима Ибрагимова за выгодные условия муниципального контракта для его компании АГК на строительство домов для расселения ветхого и аварийного фонда. По фабуле дела, взятку на счета завода под видом договоров поставки гравия перечислили две подконтрольные депутату фирмы, затем ее размыли в выручке предприятия среди поступлений от других контрагентов, вывели через аффилированные компании и легализовали через покупку десяти земельных участков и квартиры.
По антикоррупционному иску прокуратуры Нижегородской области суд обратил в доход государства активы семьи Штокман на 328 млн руб. в виде прибыли бетонного завода и имущества. Иск Сбербанка арбитражный суд рассмотрит в октябре.