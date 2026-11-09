ФНС требует 125 млн рублей с банкротящегося Тамбовского хлебозавода

По данным Rusprofile, ОАО «Тамбовский хлебозавод» зарегистрировано в Тамбове в 2002 году. Основной вид деятельности — производство хлеба и мучных кондитерских изделий. Данные об учредителях не раскрываются (до 2021 года владельцем был комитет по управлению имуществом Тамбовской области). Генеральный директор с июля 2026 года —Дамир Сабиров. Выручка ОАО в 2025-м составила 412 млн руб. (-10% за год), убыток — 29 млн руб. (+168%).