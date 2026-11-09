ФНС требует 125 млн рублей с банкротящегося Тамбовского хлебозавода
Временный управляющий попавшего под наблюдение ОАО «Тамбовский хлебозавод» сообщил о получении предприятием требований от ФНС на 124,9 млн руб. Информацию об этом он опубликовал на портале «Федресурс».
Основанием возникновения претензий налоговиков указаны обязательные платежи — решения о взыскании. Подробности их возникновения в сообщении не указаны.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения — первую стадию банкротства — в отношении ОАО «Тамбовский хлебозавод». Инициатором банкротства выступило ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», обратившееся с иском в июне этого года. Заявление приняли к производству в июле. Сумма требований к должнику составляет 4,6 млн руб.
По данным Rusprofile, ОАО «Тамбовский хлебозавод» зарегистрировано в Тамбове в 2002 году. Основной вид деятельности — производство хлеба и мучных кондитерских изделий. Данные об учредителях не раскрываются (до 2021 года владельцем был комитет по управлению имуществом Тамбовской области). Генеральный директор с июля 2026 года —Дамир Сабиров. Выручка ОАО в 2025-м составила 412 млн руб. (-10% за год), убыток — 29 млн руб. (+168%).
Выпуск и продажу продукции хлебозавод полностью приостановил еще 19 марта. На предприятии это решение объяснили критическим ростом издержек: сдерживанием цен на социально значимые виды хлеба при одновременном повышении цен на сырье, ростом налоговой нагрузки, тарифов ЖКХ и ставок по кредитам. Ситуацию ухудшили долги со стороны покупателей и выход из строя ключевого оборудования.
В пресс-службе предприятия уточняли, что провести ремонт техники собственными силами невозможно из-за финансовых проблем. В компании также признали, что, несмотря на совместные попытки руководства предприятия и правительства региона сохранить производство, эффективного плана спасения выработать так и не удалось.
В марте имущественный комплекс (земельный участок 16 тыс. кв. м, производственное здание, склады, котельная и автопарк из 45 единиц) ОАО «Тамбовский хлебозавод» выставили на продажу, не указав конкретную стоимость. В апреле актив оценили в 300 млн руб.