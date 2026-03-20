Тамбовский хлебозавод выставили на продажу после остановки производства

ОАО «Тамбовский хлебозавод» (запущен в 1983 году) выставлено на продажу на сайте «Авито». Цена в объявлении указана как договорная. Решение о приостановке производства и сбыта хлебобулочной продукции предприятие приняло 19 марта, сообщается на официальном сайте завода.

Предприятие расположено на Лермонтовской, 134 в облцентре. Земельный участок составляет 16 тыс. кв. м, площадь застройки — 7,3 тыс. кв. м (четырехэтажное производственно-офисное здание, склады, весовая, компрессорная), общая площадь помещений — 9,5 тыс. кв. м. В состав имущества также входят котельная с четырьмя котлами, автопарк из 45 единиц транспорта, подведены 300 кВт электричества, городские водоснабжение и канализация. Представитель продавца отказался комментировать «Ъ-Черноземье» продажу.

В сообщении завода указано, что решение о приостановке деятельности связано с критическим ростом издержек, вызванным администрированием отпускных цен на социально значимые виды хлеба, ростом налоговой нагрузки, тарифов на энергоресурсы, высокими процентными ставками по кредитам и увеличением закупочных цен на сырье. Также отмечаются несвоевременные оплаты от контрагентов и выход из строя основного оборудования при минимальной загрузке мощностей.

«Ремонт по причинам экономического характера оперативно осуществить невозможно. Несмотря на неоднократные совместные попытки с региональными властями сохранить уникальное производство местного товаропроизводителя, эффективного решения найдено не было»,— следует из сообщения руководства завода. Все обязательства предприятие пообещало исполнить.

В министерстве сельского хозяйства Тамбовской области «Ъ-Черноземье» сообщили, что компания последние годы испытывала финансовые трудности, с 2021 года у нее образовалась задолженность по налогам и сборам. Завод обращался за господдержкой, ему разъяснили возможность получения льготных кредитов на закупку муки (сроком до года) и на инвестиционные цели (от двух до восьми лет). Для дальнейшего развития производства рекомендовали диверсификацию, в том числе введение в ассортимент кондитерской продукции. Однако эффективного решения, несмотря на совместные попытки с региональными властями, найти не удалось.

«Остановка производства ОАО "Тамбовский хлебозавод" не приведет к нехватке хлебобулочных изделий в регионе. Уровень конкуренции на розничном рынке хлеба и хлебной продукции Тамбовской области достаточно высок, мощности действующих хлебопекарных предприятий загружены не в полном объеме, что позволяет увеличить производство в случае необходимости»,— заверили в министерстве.

По данным Rusprofile, ОАО «Тамбовский хлебозавод» зарегистрировано в Тамбове в 2002 году. Основной вид деятельности — производство хлеба и мучных кондитерских изделий. Данные об учредителях не раскрываются (до 2021 года владельцем был комитет по управлению имуществом Тамбовской области). Генеральный директор — Оксана Шуняева. Выручка ОАО за 2024 год составила 458,9 млн руб., убыток — 10,9 млн руб.

Ульяна Ларионова