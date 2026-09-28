Тамбовский хлебозавод попал на первую стадию банкротства

Арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения — первую стадию банкротства — в отношении ОАО «Тамбовский хлебозавод». Соответствующая запись появилась картотеке арбитражных дел. Мотивировочная и резолютивная части решения пока не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Инициатором банкротства выступило ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», обратившееся с иском в июне этого года. Заявление приняли к производству в июле. Сумма требований к должнику составляет 4,6 млн руб.

По данным Rusprofile, ОАО «Тамбовский хлебозавод» зарегистрировано в Тамбове в 2002 году. Основной вид деятельности — производство хлеба и мучных кондитерских изделий. Данные об учредителях не раскрываются (до 2021 года владельцем был комитет по управлению имуществом Тамбовской области). Генеральный директор с июля 2026 года —Дамир Сабиров. Выручка ОАО в 2025-м составила 412 млн руб. (-10% за год), убыток — 29 млн руб. (+168%).

Выпуск и продажу продукции хлебозавод полностью приостановил еще 19 марта. На предприятии это решение объяснили критическим ростом издержек: сдерживанием цен на социально значимые виды хлеба при одновременном повышении цен на сырье, ростом налоговой нагрузки, тарифов ЖКХ и ставок по кредитам. Ситуацию ухудшили долги со стороны покупателей и выход из строя ключевого оборудования.

В пресс-службе уточнили, что провести ремонт техники собственными силами невозможно из-за финансовых проблем. В компании также признали, что, несмотря на совместные попытки руководства предприятия и правительства региона сохранить производство, эффективного плана спасения выработать так и не удалось.

В марте имущественный комплекс (земельный участок 16 тыс. кв. м, производственное здание, склады, котельная и автопарк из 45 единиц) ОАО «Тамбовский хлебозавод» выставили на продажу, не указав конкретную стоимость. В апреле актив оценили в 300 млн руб.

Кабира Гасанова