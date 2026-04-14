«Тамбовскому хлебозаводу» при продаже назначили цену в 300 млн рублей

Имущественный комплекс ОАО «Тамбовский хлебозавод» оценили в 300 млн руб. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». Ранее цена актива указывалась как договорная. В объявлении также пояснили, что возможна долгосрочная аренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предприятие расположено в областном центре на улице Лермонтовской, 134. Площадь земельного участка составляет 16 тыс. кв. м. На территории размещены четырехэтажное производственно-офисное здание, складские помещения, весовая и компрессорная. Общая площадь объектов — 9,5 тыс. кв. м. В имущественный комплекс также входят котельная, оснащенная четырьмя котлами, и автопарк из 45 транспортных средств. Объект обеспечен электрической мощностью 300 кВт, подключен к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. В объявлении отметили логистические преимущества завода. По словам продавца, он имеет прямой заезд для грузового транспорта со стороны Воронежа (автодорога Р-193) и Южного обхода (Р-22 «Каспий»).

Как сообщили на официальном сайте предприятия, решение о приостановке производства и реализации хлебобулочной продукции было принято 19 марта. Оно связано с существенным ростом издержек, обусловленным государственным регулированием отпускных цен на социально значимые виды хлеба, увеличением налоговой нагрузки и тарифов на энергоресурсы, а также высокими ставками по кредитным обязательствам и увеличением закупочных цен на сырье. Кроме того, отмечаются нарушения сроков оплаты со стороны контрагентов и выход из строя ключевого оборудования при низкой загрузке производственных мощностей.

В пресс-службе «Тамбовского хлебозавода» пояснили, что оперативное проведение ремонтных работ невозможно по экономическим причинам. «Несмотря на неоднократные совместные усилия с региональными властями по сохранению уникального производства местного товаропроизводителя, эффективного решения выработать не удалось»,— отметили в компании.

По данным Rusprofile, ОАО «Тамбовский хлебозавод» зарегистрировано в Тамбове в 2002 году. Основной вид деятельности — производство хлеба и мучных кондитерских изделий. Данные об учредителях не раскрываются (до 2021 года владельцем был комитет по управлению имуществом Тамбовской области). Генеральный директор — Оксана Шуняева. Выручка ОАО в 2025-м составила 412 млн руб. (-10% за год), убыток — 29 млн руб. (вырос на 168%).

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что выставленный на продажу ТЦ «Студенец» в Тамбове подешевел до 319 млн руб.

Кабира Гасанова