«Газпром» подал иск о банкротстве старейшего тамбовского хлебозавода

ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании банкротом ОАО «Тамбовский хлебозавод». Сумма требований составляет 4,6 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

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Суд принял заявление к производству, следующее судебное заседание назначено на 20 июля.

По данным Rusprofile, ОАО «Тамбовский хлебозавод» зарегистрировано в Тамбове в 2002 году. Основной вид деятельности — производство хлеба и мучных кондитерских изделий. Данные об учредителях не раскрываются (до 2021 года владельцем был комитет по управлению имуществом Тамбовской области). Генеральный директор — Оксана Шуняева. Выручка ОАО в 2025-м составила 412 млн руб. (-10% за год), убыток — 29 млн руб. (+168%).

Хлебозавод, запущенный в 1983 году, в марте объявил о приостановке производства и сбыта хлебобулочной продукции. Причиной руководство предприятия назвало критический рост издержек, вызванный администрированием отпускных цен на социально значимые виды хлеба, ростом налоговой нагрузки и тарифов на энергоресурсы, высокими процентными ставками по кредитам и увеличением закупочных цен на сырье. Также отмечались несвоевременные оплаты от контрагентов и выход из строя основного оборудования.

В том же месяце имущественный комплекс (земельный участок 16 тыс. кв. м, производственное здание, склады, котельная и автопарк из 45 единиц) был выставлен на продажу без установления конкретной стоимости. В апреле была установлена стоимость в 300 млн руб.

Сегодня стало известно, что в Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» о признании банкротом местного ООО «Святогор» Николая Козко.

Ульяна Ларионова