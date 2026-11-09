Главные новости за 9 ноября. Новороссийск
В Новороссийске за десять месяцев 2026 года количество обращений жителей по вопросам работы управляющих компаний сократилось на 19%.
В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Анапы, обвиняемой в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она добивалась заключения контрактов на охрану муниципальных образовательных учреждений с одной коммерческой организацией, причинив бюджету ущерб более чем на 535 млн руб.
В Анапе инвентаризируют около 8,5 тыс. участков сельскохозяйственного назначения, значительная часть которых пока не застроена. Рабочая группа, занимающаяся вопросами их использования, провела шесть заседаний и рассмотрела более 200 материалов.
В Новороссийске определили места для временного складирования растительных отходов и их последующей переработки с помощью веткоизмельчителя. В Новороссийском районе подготовили 13 площадок в сельских округах. В Приморском районе точка накопления уже действует вблизи полигона твердых коммунальных отходов.
С 16 по 27 ноября пригородное железнодорожное сообщение между Новороссийском и Краснодаром будет временно ограничено из-за ремонта путей на перегоне Хабль—Ахтырская участка Краснодар—Крымская Северо-Кавказской железной дороги. Электрички из Новороссийска в этот период будут следовать только до станции Абинская.