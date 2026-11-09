Власти Анапы инвентаризируют 8,5 тысяч участков сельхозназначения
В Анапе инвентаризируют около 8,5 тыс. участков сельскохозяйственного назначения, значительная часть которых пока не застроена. Рабочая группа, занимающаяся вопросами их использования, провела шесть заседаний и рассмотрела более 200 материалов. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.
По ее словам, инвентаризация продолжается совместно с Росреестром. В частности, проверяются случаи постановки на кадастровый учет объектов, строительство которых не предусмотрено действующими градостроительными нормами. Для открытости процесса власти разрабатывают интерактивную карту.
На заседании также обсудили действие временных мер, введенных для решения накопившихся проблем с использованием сельхозземель, и возможные правовые механизмы защиты приобретателей участков. Особое внимание уделили собственникам, для которых расположенный на такой земле дом является единственным жильем.
Госпожа Маслова подчеркнула, что временные меры не означают разрешения на самовольное строительство или автоматического узаконивания уже возведенных объектов. По ее словам, задача властей — найти индивидуальные законные решения для сохранения домов, в которых живут люди, оказавшиеся в сложных обстоятельствах.
Вместе с тем, по словам главы Анапы, в ходе инвентаризации выявлены случаи, когда собственники пытаются использовать мораторий для начала нового строительства или завершения объектов, находившихся на начальной стадии на момент приостановки претензионно-исковой работы. Незастроенные участки и объекты незавершенного строительства под временные меры не подпадают. Выявленные нарушения получат правовую оценку после завершения инвентаризации.
Власти намерены найти законный способ урегулировать ситуацию и защитить интересы города и граждан, которые могли быть введены в заблуждение при покупке участков или не располагали полной информацией о возможности строительства на них жилья. Собственникам земель сельскохозяйственного назначения рекомендовали ознакомиться с условиями действия моратория. Если будет установлено, что строительство началось или продолжилось после принятия решения о приостановке претензионно-исковой работы, временные меры на такой участок распространяться не будут.