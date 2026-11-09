Власти Анапы инвентаризируют 8,5 тысяч участков сельхозназначения

Власти намерены найти законный способ урегулировать ситуацию и защитить интересы города и граждан, которые могли быть введены в заблуждение при покупке участков или не располагали полной информацией о возможности строительства на них жилья. Собственникам земель сельскохозяйственного назначения рекомендовали ознакомиться с условиями действия моратория. Если будет установлено, что строительство началось или продолжилось после принятия решения о приостановке претензионно-исковой работы, временные меры на такой участок распространяться не будут.