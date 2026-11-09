Завершено расследование дела о превышении полномочий в отношении экс-замглавы Анапы

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Анапы, обвиняемой в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она добивалась заключения контрактов на охрану муниципальных образовательных учреждений с одной коммерческой организацией, причинив бюджету ущерб более чем на 535 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.