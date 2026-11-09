Завершено расследование дела о превышении полномочий в отношении экс-замглавы Анапы
В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Анапы, обвиняемой в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она добивалась заключения контрактов на охрану муниципальных образовательных учреждений с одной коммерческой организацией, причинив бюджету ущерб более чем на 535 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным СК, с декабря 2021 года по ноябрь 2025 года обвиняемая из личной заинтересованности неоднократно давала устные указания руководителям 87 муниципальных образовательных учреждений закупать охранные услуги у единственного поставщика. Исполнение распоряжений она контролировала самостоятельно. Следствие считает, что таким образом бывшая чиновница устраняла конкуренцию и обеспечивала коммерческой организации преимущество при получении муниципальных контрактов.
Действия экс-замглавы Анапы квалифицированы по пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ — как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и из корыстной или иной личной заинтересованности.
В рамках расследования суд по ходатайству следователя арестовал банковские счета фигурантки. После завершения следственных действий уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Противоправную деятельность бывшей чиновницы выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, которые осуществляли оперативное сопровождение дела.