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Выпуск газеты №206/П

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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Новороссийск

В Новороссийске определили 13 площадок для складирования растительных отходов

В Новороссийске определили места для временного складирования растительных отходов и их последующей переработки с помощью веткоизмельчителя. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации по итогам планерного совещания.
В Новороссийском районе подготовили 13 площадок в сельских округах. В Приморском районе точка накопления уже действует вблизи полигона твердых коммунальных отходов. Для Восточного района площадку определили на улице Васенко.
В Южном и Центральном районах из-за плотной застройки организовать постоянные места накопления не удалось. Здесь мобильная переработка веток будет проводиться еженедельно по адресам, где это необходимо.
Обеспечивать площадки необходимым количеством специализированной техники будет МБУ «Центр благоустройства».
Наталья Белоштейн