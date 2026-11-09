В Новороссийске определили 13 площадок для складирования растительных отходов
В Новороссийске определили места для временного складирования растительных отходов и их последующей переработки с помощью веткоизмельчителя. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации по итогам планерного совещания.
В Новороссийском районе подготовили 13 площадок в сельских округах. В Приморском районе точка накопления уже действует вблизи полигона твердых коммунальных отходов. Для Восточного района площадку определили на улице Васенко.
В Южном и Центральном районах из-за плотной застройки организовать постоянные места накопления не удалось. Здесь мобильная переработка веток будет проводиться еженедельно по адресам, где это необходимо.
Обеспечивать площадки необходимым количеством специализированной техники будет МБУ «Центр благоустройства».