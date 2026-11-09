Пригородные поезда из Новороссийска в Краснодар будут ходить только до Абинской
С 16 по 27 ноября пригородное железнодорожное сообщение между Новороссийском и Краснодаром будет временно ограничено из-за ремонта путей на перегоне Хабль—Ахтырская участка Краснодар—Крымская Северо-Кавказской железной дороги. Электрички из Новороссийска в этот период будут следовать только до станции Абинская, сообщает пресс-служба СКЖД.
Для перевозки пассажиров в обратном направлении назначат пригородные поезда по маршруту Абинская—Новороссийск.
Изменения коснутся и поездов дальнего следования, следующих в Новороссийск. В частности, «Ласточка» №806 Таганрог—Новороссийск продолжит курсировать, однако с 16 по 27 ноября будет следовать в обход Краснодара через станции Тимашевская и Протока.
Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок. Актуальное расписание можно проверить на сайтах РЖД и «Кубань Экспресс-Пригород», а также в приложении «РЖД Пассажирам».