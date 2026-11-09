Пригородные поезда из Новороссийска в Краснодар будут ходить только до Абинской

С 16 по 27 ноября пригородное железнодорожное сообщение между Новороссийском и Краснодаром будет временно ограничено из-за ремонта путей на перегоне Хабль—Ахтырская участка Краснодар—Крымская Северо-Кавказской железной дороги. Электрички из Новороссийска в этот период будут следовать только до станции Абинская, сообщает пресс-служба СКЖД.