В Новороссийске число жалоб на управляющие компании снизилось на 19%
В Новороссийске за десять месяцев 2026 года количество обращений жителей по вопросам работы управляющих компаний сократилось на 19%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации по итогам планерного совещания.
По данным ведомства, в городе насчитывается 1,9 тыс. многоквартирных домов. Из них 1,6 тыс. обслуживают 68 управляющих компаний. У трех компаний, допустивших нарушения, исключили из управления 11 домов и передали их другим организациям.
В администрации также продолжают обследовать внутридомовые инженерные сети. На данный момент проверено 186 многоквартирных домов, до 2029 года планируется обследовать еще 694. В краткосрочный план капитального ремонта на 2027 год включили 24 дома, где отремонтируют инженерные системы.