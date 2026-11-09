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Выпуск газеты №206/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Новороссийск

В Новороссийске число жалоб на управляющие компании снизилось на 19%

В Новороссийске за десять месяцев 2026 года количество обращений жителей по вопросам работы управляющих компаний сократилось на 19%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации по итогам планерного совещания.

Алексей Зотов / Коммерсантъ

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По данным ведомства, в городе насчитывается 1,9 тыс. многоквартирных домов. Из них 1,6 тыс. обслуживают 68 управляющих компаний. У трех компаний, допустивших нарушения, исключили из управления 11 домов и передали их другим организациям.
В администрации также продолжают обследовать внутридомовые инженерные сети. На данный момент проверено 186 многоквартирных домов, до 2029 года планируется обследовать еще 694. В краткосрочный план капитального ремонта на 2027 год включили 24 дома, где отремонтируют инженерные системы.
Наталья Белоштейн