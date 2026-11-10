Что известно перед переговорами России, Украины и США в Абу-Даби
Кто представит Россию
Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.
В переговорную группу также вошли заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.
Предстоящие переговоры Владимир Путин обсудил 6 ноября на совещании с постоянными членами Совбеза и будущими переговорщиками.
На этой встрече присутствовал и помощник президента Юрий Ушаков. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сам господин Ушаков за стол переговоров не сядет, но будет координировать их как помощник по международным вопросам.
Кто представит Украину
Делегацией Киева руководит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.
В Абу-Даби также отправились глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
РБК Украина со ссылкой на источник сообщает об участии во встрече председателя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамия, его заместителя Сергея Кислицы и замначальника Главного управления разведки Вадима Скибицкого.
Кто представит США
Американскую группу возглавят спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию после переговоров в Абу-Даби, сообщает Reuters.
Что будут обсуждать
Переговоры будут посвящены гарантиям безопасности. Речь идет о взаимных обязательствах России и Украины. Детали стороны обсудят за закрытыми дверьми.
Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Перу Карлосом Эспой заявил: «Повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе. Мы такой подход только приветствуем».
Министр иностранных дел России также объяснил цель нынешнего раунда. По его словам, стороны должны согласовать принципы, которые потом будут одобрены по итогам процесса полноценного урегулирования конфликта.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал гарантии безопасности Украины одной из главных тем встречи.
Спецпредставители США встретятся с представителями НАТО, ЕС и Украины перед трехсторонними переговорами. Стороны обсудят вопросы европейской безопасности и будущего Украины, написал Кушнер в соцсети X.
Редкоземельные металлы не войдут в повестку трехсторонних переговоров, сообщил RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия не согласится на заморозку конфликта, так как это увеличит риски новой эскалации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Будет ли в Абу-Даби европейская группа
Дмитрий Песков заявлял, что представители Европы не смогут участвовать в переговорах. Он объяснил это тем, что изначально стороны договорились о трехстороннем формате.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 8 ноября сказал радиостанции RTL, что европейские страны, включая Францию, намерены участвовать в переговорах. В Еврокомиссии также сообщили, что к встрече присоединится европейская делегация.
Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в Абу-Даби планируют приехать представители «евротройки» — Великобритании, Франции и Германии. Страны будут представлены на уровне советников по национальной безопасности. Неназванный чиновник ФРГ назвал встречу «стартовой», за которой последует «дополнительная». Окончательный формат, по его словам, определят «по мере продвижения переговоров». Советники, скорее всего, не станут участвовать напрямую, а будут «находиться поблизости».
По словам Рустема Умерова, в Абу-Даби будут представители Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также НАТО и Еврокомиссии. Украина планирует провести с европейскими странами и ведомствами партнерские встречи. С представителями ЕС украинская делегация встретится отдельно.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала спор об участии европейцев с военными учениями «Коалиция 26.2». Их проводит «коалиция желающих», они стартовали 9 ноября, накануне переговоров.
Анонс Трампа
5 ноября Дональд Трамп встретился с спецпредставителем президента России и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Президент США анонсировал масштабное соглашение по безопасности: «Это будет крупное соглашение, оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным и коснется не только Украины. Я даже мог бы сказать, что оно затронет всю Европу».
Джаред Кушнер назвал пять целей соглашения: постоянные консультации по вопросам безопасности, надежная связь в кризисных ситуациях, большая прозрачность в военных вопросах, взаимные меры по снижению рисков эскалации, прочная основа для долгосрочной европейской безопасности и стабильности в регионе.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не уверен, что Соединенные Штаты смогут оформить в виде договора гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта. По его словам, во время ближайших переговоров сторонам предстоит выработать лишь концепции будущего договора.
Идея новой архитектуры безопасности в Европе встревожила союзников США, сообщило Politico со ссылкой на дипломатов НАТО. Причиной опасений стало предположение, что Вашингтон может попытаться пересмотреть систему безопасности на континенте за спиной союзников.