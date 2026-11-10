Что известно перед переговорами России, Украины и США в Абу-Даби

Переговоры будут посвящены гарантиям безопасности. Речь идет о взаимных обязательствах России и Украины. Детали стороны обсудят за закрытыми дверьми.

Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Перу Карлосом Эспой заявил: «Повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе. Мы такой подход только приветствуем».

Министр иностранных дел России также объяснил цель нынешнего раунда. По его словам, стороны должны согласовать принципы, которые потом будут одобрены по итогам процесса полноценного урегулирования конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал гарантии безопасности Украины одной из главных тем встречи.

Спецпредставители США встретятся с представителями НАТО, ЕС и Украины перед трехсторонними переговорами. Стороны обсудят вопросы европейской безопасности и будущего Украины, написал Кушнер в соцсети X.

Редкоземельные металлы не войдут в повестку трехсторонних переговоров, сообщил RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.