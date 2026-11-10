Рубио: США намерены как можно скорее прекратить оплачивать оружие для Израиля
Администрация президента США Дональда Трампа хочет оперативно перестать выделять Израилю $4 млрд в год на покупку американского оружия. Об этом госсекретарь США Марко Рубио сказал журналистам в Париже. По его словам, стороны сейчас обсуждают меморандум о взаимопонимании, и американская делегация исходит из этой позиции.
«Президент считает, что Израиль теперь достаточно процветающая и богатая страна, чтобы покупать (американские вооружения.—"Ъ")»,— заявил Рубио (трансляция велась на YouTube-канале DWS News).
Журналисты спросили, перейдут ли страны к новой схеме в 2027 году. «Президент сказал, что так мы и сделаем»,— ответил госсекретарь. Он также напомнил, что Израиль сам выпускает оружие, а меморандум мог бы открыть возможность для совместного производства.
Ранее в ноябре Дональд Трамп говорил, что США прекратят ежегодное финансирование Израиля на $4 млрд к концу 2026 года. По словам президента, решение согласовали с израильским премьером Биньямином Нетаньяху несколько месяцев назад. Гостелерадиокомпания Kan сообщала, что израильские власти оказались не готовы к этому заявлению.