Рубио: США намерены как можно скорее прекратить оплачивать оружие для Израиля

Журналисты спросили, перейдут ли страны к новой схеме в 2027 году. «Президент сказал, что так мы и сделаем»,— ответил госсекретарь. Он также напомнил, что Израиль сам выпускает оружие, а меморандум мог бы открыть возможность для совместного производства.