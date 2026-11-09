Reuters узнал о возможном визите Уиткоффа в Россию после переговоров в Абу-Даби
Спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Россию после переговоров в Абу-Даби. Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, они встретятся с президентом России Владимиром Путиным. В предыдущий раз российский президент встречался со Стивом Уиткоффом в октябре в Санкт-Петербурге.
По словам собеседника агентства, США планируют использовать трехстороннюю встречу в Абу-Даби как возможность для перехода к более широкому формату переговоров с участием европейских стран. Днем ранее господин Кушнер уже предлагал рассмотреть формат Совета Россия — НАТО, который прекратил свою работу в 2014 году из-за кризиса вокруг Крыма и событий на востоке Украины.
Трехсторонние переговоры России, Украины и США запланированы на 10-11 ноября. В Кремле заявляли, что европейские страны в контактах участвовать не будут. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что к переговорам присоединится европейская делегация.
Как написал господин Кушнер в Х, американская сторона будет работать по четырем приоритетным вопросам: прекращение боевых действий, разработка гарантий безопасности, снижение риска возобновления конфликта и подготовка плана по восстановлению Украины. Кроме того, планируется обсудить новый этап обмена военнопленными и гражданскими лицами.