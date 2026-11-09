Reuters узнал о возможном визите Уиткоффа в Россию после переговоров в Абу-Даби

Спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Россию после переговоров в Абу-Даби. Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, они встретятся с президентом России Владимиром Путиным. В предыдущий раз российский президент встречался со Стивом Уиткоффом в октябре в Санкт-Петербурге.