МЧС предупредило свердловчан о сильном ветре 10 ноября
Порывы ветра до 20 м/с прогнозируют местами в Свердловской области 10 ноября. Жителей просят быть бдительными, говорится в сообщении регионального управления МЧС.
На прошлой неделе, 6 ноября, в регионе также бушевал шквалистый ветер. В Екатеринбурге он повалил деревья, опрокинул торговые киоски и сорвал крышу у входа на станцию метро «Проспект Космонавтов». В Сухом Логу ветер частично сорвал кровлю техникума, а в поселке Пышма снес около 1 тыс. кв. м крыши школы. Из-за непогоды без электроснабжения остались жители 12 населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что на Среднем Урале в ближайшие семь дней вновь ожидается потепление, а похолодание откладывается.