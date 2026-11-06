Из-за ураганного ветра на Среднем Урале без света остались 12 населенных пунктов
В Свердловской области из-за сильного ветра и снега произошли перебои с электроснабжением в 12 населенных пунктах, сообщили в региональном управлении МЧС.
Частичные отключения электричества зафиксировали в девяти муниципалитетах: Сухом Логу, Богдановиче, Верхней Пышме, Сысертском, Каменском, Каменск-Уральском, Заречном, Белоярском и Режевском.
Отмечается, что социально значимые объекты продолжают работать в штатном режиме, на местах работают аварийные бригады.
К 13:10 электроснабжение восстановили в Сысертском муниципальном округе. К ликвидации последствий непогоды привлекли 99 человек и 29 единиц техники.
Сильный ветер также повредил кровли двух учебных заведений. В Сухом Логу частично сорвало крышу многопрофильного техникума, а в поселке Пышма — около 1 тыс. кв. м кровли школы. В обоих случаях пострадавших нет, занятия не отменяли.