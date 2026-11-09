Положительные температуры вернутся в Свердловскую область на неделе

Самым холодным днем недели станет понедельник. Среднесуточные температуры по области останутся отрицательными. Ближе к вечеру через регион пройдет атмосферный фронт, сопровождающийся небольшим снегом. После прохождения фронта в область поступит умеренно теплый воздух, что приведет к возвращению положительных температур в последующие дни. Сохранится вероятность небольших осадков, преимущественно в виде снега. Существенное потепление прогнозируется в выходные дни. В этот период ожидается дождь.