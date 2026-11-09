Положительные температуры вернутся в Свердловскую область на неделе
В Свердловской области в ближайшие семь дней вновь ожидается потепление, а похолодание откладывается, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». На метеорологическую картину региона будет влиять периферия антициклона Klaus, который сформировался в восточной Атлантике 30 октября и постепенно смещается в сторону Средней Азии.
В ближайшие дни атмосферное давление над акваториями Баренцева и Карского морей будет пониженным. Такая конфигурация способствует поступлению воздуха с запада, а затем с юго-запада при смещении в Казахстан.
Самым холодным днем недели станет понедельник. Среднесуточные температуры по области останутся отрицательными. Ближе к вечеру через регион пройдет атмосферный фронт, сопровождающийся небольшим снегом. После прохождения фронта в область поступит умеренно теплый воздух, что приведет к возвращению положительных температур в последующие дни. Сохранится вероятность небольших осадков, преимущественно в виде снега. Существенное потепление прогнозируется в выходные дни. В этот период ожидается дождь.
В Екатеринбурге 9 ноября прогнозируется днем -1°..+1°, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег, ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы до 11 м/с. Во вторник, 10 ноября, ночью -1°, днем +3°, в среду — ночью +1°, днем +4°, в четверг — ночью 0°, днем +3°. В пятницу ожидается ночью -1°, днем +3° и снег. На выходных пройдут дожди, в субботу ночью -1°, днем +3°, в воскресенье ночью +1°, днем +4°.