Глава Пышмы: из-за срыва кровли со школы никто не пострадал
Пострадавших в результате срыва ветром кровли со здания школы в поселке Пышма (Свердловская область) нет, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава поселка Станислав Фоминых.
Несмотря на то, что ветер снес примерно 1 тыс. кв. м кровли, уроки в школе идут по расписанию. Учреждение работает в обычном режиме. «У здания дежурят сотрудники ГИБДД — они помогают с организацией движения, чтобы не было заторов. После уроков детей отпустят домой, дальше будем разбираться с последствиями: оценим ущерб и наметим, что нужно сделать»,— сказал господин Фоминых.
Инцидент произошел сегодня утром, прокуратура начала проверку. Накануне МЧС Свердловской области предупредило уральцев о сильном снеге и ветре до 27 м/с 6 ноября.