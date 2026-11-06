Глава Пышмы: из-за срыва кровли со школы никто не пострадал

Несмотря на то, что ветер снес примерно 1 тыс. кв. м кровли, уроки в школе идут по расписанию. Учреждение работает в обычном режиме. «У здания дежурят сотрудники ГИБДД — они помогают с организацией движения, чтобы не было заторов. После уроков детей отпустят домой, дальше будем разбираться с последствиями: оценим ущерб и наметим, что нужно сделать»,— сказал господин Фоминых.