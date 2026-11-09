Трехмирное пространство

Уильям Форсайт — художник совсем другой школы. Никакой метафизики, никакой лирики и сантиментов в камерном «Rearray» на рваную музыку его многолетнего напарника Дэвида Морроу. Это мастерская художника, где на наших глазах собирается, распадается и пересобирается архитектурный эскиз, в котором интроверт Форсайт препарирует любимый принцип случайности. Взгляд, удар пуанта, сбившееся дыхание, невинная подножка — все может запустить движение. И сам спектакль родился в результате сбоя: в 2024-м Форсайт переносил в Оперу дуэт, поставленный в 2011-м на Сильви Гиллем и Николя Ле Риша, работал с двумя составами.