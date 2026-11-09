Премьер Норвегии заявил об отсутствии изоляции России

По словам господина Стере, «единственный голос, который сейчас слышит Москва, идет из Вашингтона». Он отметил, что после завершения конфликта на Украине диалог Европы и России будет необходим. «Жить месяц за месяцем, полагая, что после окончания конфликта Европа не будет разговаривать с Москвой, — это иллюзия»,— добавил норвежский премьер.