Премьер Норвегии заявил об отсутствии изоляции России
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в обращении к европейским коллегам заявил, что Россия не находится в изоляции. В интервью изданию Politico он подчеркнул, что Европа отказывается напрямую контактировать с российским руководством, что создает иллюзию изоляции России.
По словам господина Стере, «единственный голос, который сейчас слышит Москва, идет из Вашингтона». Он отметил, что после завершения конфликта на Украине диалог Европы и России будет необходим. «Жить месяц за месяцем, полагая, что после окончания конфликта Европа не будет разговаривать с Москвой, — это иллюзия»,— добавил норвежский премьер.
27 октября по инициативе норвежской и финской сторон состоялся телефонный разговор Йонаса Гар Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась текущая ситуация в зоне конфликта на Украине. Эти контакты вызвали критику среди некоторых европейских лидеров. Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен пожаловалась, что разговор с президентом России не был согласован с другими странами Европы.