Бывший министр закончил судебный марафон
Михаилу Абызову вынесут приговор по совокупности
Таганский райсуд Москвы 11 ноября огласит приговор по второму делу бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в хищении $5 млн у Российской венчурной компании, которые были вложены в качестве инвестиций в проекты американской компании Alion Energy Inc. В своем последнем слове подсудимый заявил о невиновности и попросил «не судить его строго», «но по справедливости».
Перед тем как выступить с последним словом 9 ноября, Михаил Абызов признался, что подготовил свое выступление на шесть часов, однако по просьбе судьи обещал говорить покороче. Фигурант, выглядевший сильно похудевшим, посетовал, что за время следствия и судебного процесса он был трижды госпитализирован, в том числе в связи с острым кровотечением.
«Но вместо того, чтобы пройти курс лечения, я каждый день ездил на заседание, проводя по 10–14 часов в суде и автозаках, и не смог полноценно подготовиться»,— сказал фигурант. Бывший чиновник отметил, что его процесс, начавшийся 1 сентября, в последнее время проходил в ежедневном режиме и стал настоящим марафоном.
Дело его предполагаемых сообщников — осужденных в 2024 году члена правления Российской венчурной компании (АО РВК) Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича — заняло в пять раз большее количество времени и продолжалось год и четыре месяца, указал он.
Подсудимый напомнил, что в рамках его уголовного дела обвинение запросило 8 лет колонии общего режима, а по совокупности с предыдущем приговором, по которому он получил 12 лет, окончательное наказание просило определить в 15 лет колонии строгого режима.
«Я не хочу много рассуждать, справедливо (это.— “Ъ”) или нет. Но скажу, что по этому же преступлению Рязанцев и Чучкевич были осуждены на пять с половиной и шесть лет колонии общего режима. Возникает вопрос, как при тех же обстоятельствах и доказательствах, которые есть у суда, гособвинение считает для меня законным и справедливым срок в восемь лет?» — задал риторический вопрос фигурант.
Он оговорился, что не призывает применять ко всем «коллективную мерку», поскольку любая роль человека «персональная». Однако господин Абызов подчеркнул, что «ничего не совершал».
Обращаясь к суду, фигурант отметил, что увеличение первого срока на три года (по совокупности) для него «не просто цифры». «Для меня это судьба моих детей. Их четверо, двое из которых — несовершеннолетние. Для меня это мой младший сын, которого за восемь лет я видел только один раз. Это моя мать, которой 93 года и которая ждет меня. Эти дополнительные три года не пустой звук! Суд, судья и судьба — это однокоренные слова. Я прошу суд обратить на это внимание»,— сказал подсудимый, подчеркнув, что «не верит в предрешенность».
«Я не верю в то, что невозможно (вынесение.— “Ъ”) справедливых и правильных решений»,— сказал господин Абызов, попросив «судить его не строго, а по справедливости».
В уголовном деле идет речь о хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в 2016 году $5 млн, что по курсу ЦБ на то время составляло 353 777 103 руб. По версии следствия, в то время член правления АО РВК Ян Рязанцев и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич убедили совет директоров АО РВК инвестировать бюджетные средства в проекты американской компании Alion Energy Inc., которая специализировалась на развитии технологий в области солнечной энергетики. После того как бюджетные средства оказались в Alion Energy Inc., которая, как выяснилось, была убыточной и находилась в предбанкротном состоянии, соучастники, по версии следствия, перевели их на счета других компаний, обналичили и присвоили. Следствие полагает, что хищения были организованы господином Абызовым, который являлся бенефициаром фонда Bright Capital Ltd, а участвовавшее в сделке ООО «Алион. Ру Инжиниринг» якобы также подконтрольно ему. Сам Михаил Абызов утверждал, что наряду с компанией РВК был лишь одним из инвесторов и сам вложил большие средства в Alion, делая это через структуры, которыми владел, и декларируя это как госслужащий. По словам подсудимого, он сам потерял деньги, поэтому его следовало признать не обвиняемым, а потерпевшим.
Господин Абызов подчеркнул, что «венчурные инвестиции» всегда связаны с большим риском и не гарантируют получения прибыли. Именно такой деятельностью и занималась компания АО РВК, принимая на себя определенные риски.
В последнем слове подсудимый отметил, что работа в области венчурных инвестиций «не предполагает 100-процентного результата». «Это работа через тернии к звездам. Это работа с большим количеством неизвестных, но и потенциал победы очень высокий»,— сказал Михаил Абызов.
Он добавил, что Alion обладала всеми признаками «уникальной компании», имела образцово-показательную команду инвесторов и управленцев. Именно поэтому было принято решение вложиться в ее проекты.
Его защита заявляла о недоказанности обвинения и просила оправдать подсудимого за непричастностью к преступлению. По словам адвокатов, несмотря на то, что его подзащитному вменили в вину хищение в 2016 году, господин Абызов продолжал вкладывать средства в компанию Alion еще два года спустя — в 2017 и 2018 годах.
Михаил Абызов в 2023 году уже был осужден на 12 лет за хищение в составе преступного сообщества 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» — крупных поставщиков энергии в Новосибирской области, а также за незаконное участие в предпринимательской деятельности. Свою вину господин Абызов по первому делу также отрицал.