Бывший министр закончил судебный марафон

В уголовном деле идет речь о хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в 2016 году $5 млн, что по курсу ЦБ на то время составляло 353 777 103 руб. По версии следствия, в то время член правления АО РВК Ян Рязанцев и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич убедили совет директоров АО РВК инвестировать бюджетные средства в проекты американской компании Alion Energy Inc., которая специализировалась на развитии технологий в области солнечной энергетики. После того как бюджетные средства оказались в Alion Energy Inc., которая, как выяснилось, была убыточной и находилась в предбанкротном состоянии, соучастники, по версии следствия, перевели их на счета других компаний, обналичили и присвоили. Следствие полагает, что хищения были организованы господином Абызовым, который являлся бенефициаром фонда Bright Capital Ltd, а участвовавшее в сделке ООО «Алион. Ру Инжиниринг» якобы также подконтрольно ему. Сам Михаил Абызов утверждал, что наряду с компанией РВК был лишь одним из инвесторов и сам вложил большие средства в Alion, делая это через структуры, которыми владел, и декларируя это как госслужащий. По словам подсудимого, он сам потерял деньги, поэтому его следовало признать не обвиняемым, а потерпевшим.