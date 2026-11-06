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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Урал

В Екатеринбурге штормовой ветер повалил деревья и снес киоски

В Екатеринбурге устраняют последствия снегопада и сильного ветра. Врио главы города Рустам Галямов поручил районным администрациям и профильным службам объединить все усилия для своевременного устранения стихийных повреждений, сообщили в городской администрации.
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Администрация Екатеринбурга

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Администрация Екатеринбурга

Специалисты уже ликвидировали ряд последствий. На ул. Белинского убрали дерево, упавшее на припаркованный автомобиль, а на ул. Лобкова, 8 — два дерева, перекрывших проезжую часть.
Кроме того, штормовой ветер опрокинул киоски на пересечении ул. 8 Марта и Фрунзе, торговые павильоны уже вернули на место. У входа на станцию метро «Проспект Космонавтов» ветер сорвал крышу. Поврежденные элементы конструкции убрали, чтобы обеспечить безопасный проход пассажиров.
Горожан просят сообщать о повреждениях по телефону 112, в ЕДДС Екатеринбурга или через Платформу обратной связи.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области из-за сильного ветра без света остались 12 населенных пунктов. В Сухом Логу ветер частично сорвал кровлю техникума, а в поселке Пышма повредил около 1 тыс. кв. м крыши школы.
Полина Бабинцева