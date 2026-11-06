В Екатеринбурге штормовой ветер повалил деревья и снес киоски
В Екатеринбурге устраняют последствия снегопада и сильного ветра. Врио главы города Рустам Галямов поручил районным администрациям и профильным службам объединить все усилия для своевременного устранения стихийных повреждений, сообщили в городской администрации.
Специалисты уже ликвидировали ряд последствий. На ул. Белинского убрали дерево, упавшее на припаркованный автомобиль, а на ул. Лобкова, 8 — два дерева, перекрывших проезжую часть.
Кроме того, штормовой ветер опрокинул киоски на пересечении ул. 8 Марта и Фрунзе, торговые павильоны уже вернули на место. У входа на станцию метро «Проспект Космонавтов» ветер сорвал крышу. Поврежденные элементы конструкции убрали, чтобы обеспечить безопасный проход пассажиров.
Горожан просят сообщать о повреждениях по телефону 112, в ЕДДС Екатеринбурга или через Платформу обратной связи.