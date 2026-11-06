В Екатеринбурге штормовой ветер повалил деревья и снес киоски

Кроме того, штормовой ветер опрокинул киоски на пересечении ул. 8 Марта и Фрунзе, торговые павильоны уже вернули на место. У входа на станцию метро «Проспект Космонавтов» ветер сорвал крышу. Поврежденные элементы конструкции убрали, чтобы обеспечить безопасный проход пассажиров.