Ветром снесло кровлю с техникума в Сухом Логу

Пострадавшие отсутствуют, при этом учеба в техникуме продолжается. «Сейчас на месте специалисты: осматривают повреждения и принимают меры, чтобы все было безопасно. После занятий студентов отпустят домой. Затем займемся последствиями: посчитаем ущерб и определим дальнейшие действия»,— рассказал он.