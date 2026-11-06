Ветром снесло кровлю с техникума в Сухом Логу
В Сухом Логу (Свердловская область) сильный ветер сорвал кровлю на крыше многопрофильного техникума, сообщил в своем канале в Max глава города Рафаил Мингалимов. Крыша повреждена частично.
Пострадавшие отсутствуют, при этом учеба в техникуме продолжается. «Сейчас на месте специалисты: осматривают повреждения и принимают меры, чтобы все было безопасно. После занятий студентов отпустят домой. Затем займемся последствиями: посчитаем ущерб и определим дальнейшие действия»,— рассказал он.
Напомним, сегодня утром ветер снес примерно 1 тыс. кв. м кровли со школы в свердловском поселке Пышма. Там также не было пострадавших, отменять уроки не стали. Накануне МЧС региона предупредило уральцев о сильном снеге и ветре до 27 м/с 6 ноября.