В Черноземье за прошедшие выходные (7 и 8 ноября) атакам ВСУ подверглись все регионы. Это следует из данных Министерства обороны России. Согласно сообщениям местных властей, над ними уничтожили как минимум 564 беспилотника и три ракеты. В результате ударов погибли три мирных жителя, еще пятеро получили ранения. Кроме того, подтвердилась гибель еще одного человека от атак 31 октября.