За выходные ВСУ атаковали Черноземье 564 дронами: есть погибшие и пострадавшие
В Черноземье за прошедшие выходные (7 и 8 ноября) атакам ВСУ подверглись все регионы. Это следует из данных Министерства обороны России. Согласно сообщениям местных властей, над ними уничтожили как минимум 564 беспилотника и три ракеты. В результате ударов погибли три мирных жителя, еще пятеро получили ранения. Кроме того, подтвердилась гибель еще одного человека от атак 31 октября.
По ежедневным сводкам губернатора Белгородской области Александра Шуваева над территорией региона ликвидировали не менее 204 БПЛА. Кроме того, ВСУ 17 раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также совершили 19 сбросов взрывных устройств с беспилотников. В результате ранения получили пять мирных жителей, один из них остается в стационаре. При атаке в Грайворонском округе погиб местный житель. Позже глава региона уточнил, что в ночь на 7 ноября при попадании БПЛА в многоэтажку в Белгороде также погиб мирный житель. Кроме того, в больнице умер житель села Нижняя Серебрянка Ровеньского района, тяжело раненный 31 октября.
В Курской области за выходные вследствие ударов ВСУ в селе Первомайское Поныровского района погиб 40-летний мужчина. По информации губернатора Александра Хинштейна, дежурные силы ПВО ликвидировали над регионом 324 дрона. ВСУ также 26 раз применяли артиллерию и произвели 22 сброса боеприпасов с БПЛА.
В Воронежской области за выходные никто не пострадал. Губернатор Александр Гусев заявил об уничтожении над регионом не менее 34 беспилотников. Разрушений на земле не зафиксировано.
Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил об отражении воздушной атаки в ночь на 7 ноября: средства ПВО сбили три ракеты и два БПЛА. Обломками повреждены производственные и складские здания коммерческих компаний в Орле, а также три частных дома в муниципалитетах.
Власти Липецкой и Тамбовской областей о последствиях атак не сообщали.
За предыдущие выходные (31 октября и 1 ноября) атакам со стороны ВСУ также подверглись все регионы Черноземья. По данным региональных властей, в небе сбили не менее 645 беспилотников. Ранения получили пять человек.