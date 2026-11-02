ВСУ атаковали Черноземье 645 беспилотниками за выходные: есть пострадавшие

В Черноземье за минувшие выходные ударам ВСУ подверглись все регионы, следует из данных Минобороны РФ. Согласно сообщениям местных властей, над ними уничтожили как минимум 645 беспилотников. В результате пострадали пять мирных жителей. Еще один человек скончался в больнице из-за более раннего обстрела, и один был обнаружен погибшим в приграничье.