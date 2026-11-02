ВСУ атаковали Черноземье 645 беспилотниками за выходные: есть пострадавшие
В Белгородской области за выходные при атаках ВСУ пострадали пять человек
В Черноземье за минувшие выходные ударам ВСУ подверглись все регионы, следует из данных Минобороны РФ. Согласно сообщениям местных властей, над ними уничтожили как минимум 645 беспилотников. В результате пострадали пять мирных жителей. Еще один человек скончался в больнице из-за более раннего обстрела, и один был обнаружен погибшим в приграничье.
Из ежедневных сводок губернатора Белгородской области Александра Шуваева следует, что над регионом сбили не менее 410 БПЛА. Также ВСУ 21 раз применили артиллерию и реактивные системы залпового огня, пять раз сбросили взрывные устройства с дронов. В результате пострадали пять мирных жителей. Двоим из них потребовалась госпитализация.
Кроме того, оперативные службы сообщили о гибели мужчины из-за удара ВСУ в Шебекинском округе. Дата атаки не установлена. Также в больнице скончался пострадавший из-за обстрела Белгородского округа 3 августа.
В Курской области за выходные при ударах со стороны Украины никто не пострадал и не погиб. По данным губернатора Александра Хинштейна, над регионом ликвидировали 193 беспилотника различного типа. Также ВСУ 80 раз применили артиллерию и восемь раз сбросили взрывные устройства с дронов.
В Воронежской области 31 октября — 1 ноября также не зафиксировали обстрелов с погибшими или пострадавшими. По информации губернатора Александра Гусева, над регионом уничтожили как минимум 42 БПЛА. Минувшей ночью при падении обломков дронов были повреждены фасады и остекление двух частных домов.
Власти Липецкой, Орловской и Тамбовской областей не сообщали о последствиях ударов ВСУ на земле.
За предыдущие выходные, 24–25 октября, со стороны Украины также были атакованы все регионы Черноземья. Над ними сбили не менее 691 беспилотника. В результате семь человек погибли, еще 62 получили ранения.