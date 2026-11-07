Предприятие в Советском районе Орла пострадало при массированном ракетном ударе
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В результате отражения массированной ракетной атаки в ночь на субботу, 7 ноября, частично пострадали производственные помещения предприятия в Советском районе Орла. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«На месте происшествия работают все экстренные службы и правоохранительные органы. Принимаются необходимые меры, направленные на локализацию и устранение повреждений»,— заявил глава региона.
По словам господина Клычкова, сейчас продолжается оценка последствий атаки. Местные жители сообщают в соцсетях о произошедшем после атаки пожаре. Официальной информации от МЧС по этому поводу пока не поступало.
Ракетная опасность на территории Орловской области, по данным областного ГУ МЧС, была объявлена в 0:55. Отбой поступил в 1:32. Однако в регионе сохраняется авиационная опасность. Опасность атаки беспилотников была отменена в 7:54.
UPD. По информации Андрея Клычкова, в ночь на 7 ноября над Орловской областью уничтожили три ракеты и два БПЛА. Частично пострадали складские и производственные помещения коммерческих предприятий, а также три частных домовладения. Возгорание устранено, пострадавших нет.
Ранее предприятие в Советском районе Орла попало под ракетный удар 23 октября. Как сообщал «Ъ-Черноземье», известно о пяти погибших в результате этой атаки. Пострадали порядка двух десятков человек. Губернатор Андрей Клычков подчеркивал, что атака произошла «в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям». Следственный комитет РФ заявлял, что будет расследовать уголовное дело. Возле атакованного завода образовался стихийный мемориал. В соответствии с постановлением правительства региона, семьям погибших выплачивается по 1,6 млн руб. на каждого погибшего. Сумма будет разделена в равных долях между супругом, детьми, родителями и иждивенцами.