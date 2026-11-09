ВСУ атаковали Белгородскую область 139 раз за сутки: никто не пострадал

По данным Министерства обороны России, минувшей ночью дежурные силы ПВО ликвидировали 430 украинских дронов. Атакам подверглось все Черноземье. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о шести сбитых над регионом БПЛА. Последствий на земле нет. Глава Курской области сообщил, что в результате атак со стороны Украины в селе Первомайское Поныровского района погиб 40-летний мужчина. Всего над регионом сбили 57 беспилотников. Власти Орловской, Липецкой и Тамбовской областей пока не сообщали о последствиях атак.