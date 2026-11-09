ВСУ атаковали Белгородскую область 139 раз за сутки: никто не пострадал
За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 139 раз. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в своем Telegram-канале. При этом стало известно о гибели двух человек в результате атак, произошедших ранее.
Как уточнил господин Шуваев, в Белгороде ночью 7 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому погиб мирный житель. Кроме того, в медицинском учреждении скончался человек, получивший тяжелые ранения при атаке дрона в селе Нижняя Серебрянка Ровеньского района 31 октября.
Удары за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, а также по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам. ВСУ совершили девять обстрелов с применением артиллерии и 15 раз сбросили взрывные устройства с БПЛА. Силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбито и подавлено 98 беспилотников.
По данным Министерства обороны России, минувшей ночью дежурные силы ПВО ликвидировали 430 украинских дронов. Атакам подверглось все Черноземье. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о шести сбитых над регионом БПЛА. Последствий на земле нет. Глава Курской области сообщил, что в результате атак со стороны Украины в селе Первомайское Поныровского района погиб 40-летний мужчина. Всего над регионом сбили 57 беспилотников. Власти Орловской, Липецкой и Тамбовской областей пока не сообщали о последствиях атак.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», ВСУ атаковали Белгородскую область 138 раз. В результате в Грайворонском округе погиб мирный житель. Ранения различной степени тяжести в Грайворонском, Ивнянском и Шебекинском округах получили три человека, один из пострадавших был госпитализирован.