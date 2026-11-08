Один человек погиб и трое ранены в результате ударов ВСУ в Белгородской области

В оперативном штабе региона уточнили, что в городе Грайворон мужчина погиб в результате атаки беспилотника на частный дом. В районе села Головчино от удара FPV-дрона по машине пострадала женщина. Также мирная жительница пострадала в поселке Ивня, который был атакован двумя БПЛА поздним вечером. В селе Ржевка Шебекинского округа ранения при атаке FPV-дрона на автомобиль получил мужчина. Он находится на стационарном лечении в городской больнице №2 Белгорода.