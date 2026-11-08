Один человек погиб и трое ранены в результате ударов ВСУ в Белгородской области
По информации губернатора Александра Шуваева, за прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 138 раз. При целенаправленном ударе в Грайворонском округе погиб мирный житель. Также в Грайворонском, Ивнянском и Шебекинском округах пострадали три человека, один из них продолжает лечение в больнице.
В оперативном штабе региона уточнили, что в городе Грайворон мужчина погиб в результате атаки беспилотника на частный дом. В районе села Головчино от удара FPV-дрона по машине пострадала женщина. Также мирная жительница пострадала в поселке Ивня, который был атакован двумя БПЛА поздним вечером. В селе Ржевка Шебекинского округа ранения при атаке FPV-дрона на автомобиль получил мужчина. Он находится на стационарном лечении в городской больнице №2 Белгорода.
Удары за прошедшие сутки были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Зафиксированы восемь артиллерийских обстрелов и четыре сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 106 беспилотников.
По данным Минобороны, прошедшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Воронежской, Курской, и Орловской областях. Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что над регионом сбили один БПЛА, последствий на земле нет.
Как сообщил «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 101 раз. В Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Новооскольском и Шебекинском округах ранения получили шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.В ночь на 7 ноября беспилотники нанесли удар по спальному району Харгоры в Белгороде. Около 2:00 произошла детонация с последующим возгоранием на балконах нескольких квартир.