«Обстановка напряженная»

Экономический обозреватель “Ъ FM”: Кристофер Уоллер, управляющий Федрезерва, авторитетнейший человек в американском Центральном банке, сделал очень важные заявления. Он сказал, что все предыдущие снижения ставки, которые были на протяжении 2026 года, были неправильной политикой американского ЦБ. Он сказал: «Ставку нужно выводить на нейтральный уровень, который позволит контролировать доходность хотя бы ближнего конца гособлигаций». В этом же ключе выступали руководители ФРБ Чикаго, ФРБ Бостона и Федерального резервного банка Сент-Луиса. Все это привело к тому, что американский доллар продолжает резко укрепляться на мировом рынке. Индекс доллара закрепился в зоне 103,44-103,50 пункта, обновив максимумы с апреля 2025 года. Резко пошли вверх доходности гособлигаций, они потянули за собой и европейские бумаги. Ну, следовательно, вниз пошли цены на золото и на криптовалюту. . Если американский ЦБ посчитает нужным ужесточить монетарную политику до того нейтрального уровня, который будет контролировать кривую доходности, то это очень серьезный вызов для всех финансовых рынков.