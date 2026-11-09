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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Черноземье

Воронежский бизнесмен Хачатурян прокомментировал банкротство и синий автобус

Предприниматель Герберт Хачатурян, также известный воронежцам как Герберт Ромберг, направил «Ъ-Черноземье» комментарий по поводу банкротства своей организации ООО «Международный транспортный сервис» («МТС», придорожные комплексы, техобслуживание и ремонт автотранспортных средств). Бизнесмен отметил, что ранее не видел необходимости публично высказываться на эту тему, однако почувствовал в материалах СМИ «флер негатива». Господин Хачатурян подчеркнул, что компания является предпринимательским проектом, в развитие которого он многие годы вкладывал силы, время и ресурсы, и как собственник он принимает ответственность за решения.
Герберт Хачатурян (Ромберг)

Герберт Хачатурян (Ромберг)

со страницы Герберта Хачатуряна в соцсети «ВКонтакте»

По данным Rusprofile, ООО «Международный транспортный сервис» зарегистрировано в Воронеже с мая 2014 года. Уставный капитал составляет 10 млн руб. Фирма работает в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Генеральным директором с сентября 2022 года является Герберт Хачатурян, который также выступает единственным владельцем предприятия. По итогам 2025 года выручка ООО «МТС» составила 82,9 млн руб., что почти на 45% меньше, чем в 2024-м (150,3 млн руб.). Чистая прибыль (60,2 млн руб.) за год сменилась на убыток в размере 10,8 млн руб.

Герберт Хачатурян в настоящее время указан учредителем шести организаций. Помимо ООО «МТС», это ООО «Капитал», ООО «ИТС Групп», ООО «Тендер», «Ассоциация объектов придорожного сервиса» и АНО «Наш город». В 2025 году общая выручка организаций составила около 100 млн руб. Фирмы принесли совокупный убыток в размере 6,5 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», иск о банкротстве ООО «МТС» подал Сбербанк. В феврале этого года в отношении компании было введено наблюдение. К делу позже подключился Альфа-Банк. Помимо этого, в списке кредиторов — бюджетное учреждение Воронежа «Экоцентр», несколько физлиц и индивидуальных предпринимателей, а также ООО «МЗ» Грануш Хачатрян. Фирма госпожи Хачатрян подала заявление об установлении требования кредитора в размере 61,8 млн руб. основного долга и 12,6 млн руб. процентов. В рамках дела о банкротстве Арбитражный суд Воронежской области по ходатайству временного управляющего ООО «МТС» вынес решение об истребовании у регионального управления ЗАГС блока сведений относительно семьи Герберта Хачатуряна, а также аналогичных данных о Грануш Хачатрян. Следующее заседание по банкротному делу назначено на 13 января 2027 года.
«Сама компания еще не признана банкротом. По нашей оценке, даже имеющиеся активы превышают задолженность. Более того, мы рассматриваем финансовое оздоровление и продолжение хозяйственной деятельности как наиболее вероятный сценарий развития событий. Я убежден, что грамотный предприниматель способен даже сложную процедуру банкротства использовать как возможность для восстановления и дальнейшего развития бизнеса»,— прокомментировал ситуацию господин Хачатурян.
По словам бизнесмена, ему за годы деятельности «довелось пройти через множество самых разных обстоятельств», и «для полноты этого опыта не хватало процедуры банкротства». Господин Хачатурян подчеркнул, что не воспринимает случившееся как поражение, а расценивает ситуацию как этап, «который позволяет глубже разобраться в предпринимательстве, законодательстве и механизмах защиты интересов бизнеса». По его мнению, материалы СМИ о процедуре создали впечатление, что читателю «пытались показать не предпринимателя, одна из компаний которого проходит через сложный финансовый и юридический процесс, а человека с отрицательными личными качествами».
«Я вполне допускаю критику своих предпринимательских решений. Возможно, какие-то из них были ошибочными на чей-то взгляд. Это нормальная часть бизнеса. Однако считаю важным разделять профессиональные результаты человека и его человеческие качества»,— заявил Герберт Хачатурян.
В свете этого господин Хачатурян рассказал «Ъ-Черноземье», что годами занимался благотворительностью, в частности несколько лет финансировал содержание трех приютов для животных. Также, по его словам, он «реализовывал общественные и медиа проекты, создавал площадки для диалога между бизнесом и властью, отстаивал права воронежских предпринимателей в кабинетах власти, помогал запускать стартапы, участвовал и побеждал в разных бизнес-конкурсах федерального уровня».
«На всех своих придорожных комплексах по сегодняшний день предоставляю для наших военных все услуги совершенно бесплатно: стоянка, шиномонтаж, мойка машин, завтраки, баня, душ, туалет»,— сообщил бизнесмен.
Весной прошлого года предприниматель анонсировал международное турне на ярко-синем рейсовом автобусе, брендированном его именем. Господин Хачатурян заявил, что «готовит интервью с премьер-министрами, президентами и в целом со статусными фигурами, такими, например, как новый Папа Римский Лев XIV, Далай-лама». Автобус замечали припаркованным на центральных улицах. В соцсетях появились жалобы автомобилистов и предположения, что такая парковка нарушает ПДД и фактически является рекламой.
Как признался бизнесмен, ему жаль, что финансовые трудности компании связали с «автобусом мира, который не имеет отношения к данной истории». По словам Герберта Хачатуряна, миссия проекта — знакомить людей с культурами разных стран и укреплять человеческие связи. Предприниматель сообщил, что «в странах, которые он посещает, этот проект встречает теплый отклик, а для многих людей приезд автобуса становится настоящим событием».
«И да, я парковал свой "автобус мира" рядом с площадью не потому, что я таким образом рекламировал его, а потому что я жил в "зеленом доме" на площади (площадь Ленина, 6/1), поэтому приходилось парковать его где-то рядом, имея месячный парковочный абонемент»,— заявил бизнесмен.
«Ъ-Черноземье» ранее писал, что в июле этого года Сбербанк также подал заявление о признании банкротом непосредственно самого Герберта Хачатуряна. Заявление было принято к производству. По данным картотеки, требования истца составляют 82,3 млн руб., из которых почти 71 млн руб. — просроченный основной долг. Следующее заседание по этому делу запланировано на 28 декабря.
«Для меня предпринимательские трудности — это часть пути, а не характеристика человека. И я продолжаю свой путь с благодарностью к жизни, уважением к людям и уверенностью в том, что все у нас будет хорошо»,— резюмировал Герберт Хачатурян.
Денис Данилов