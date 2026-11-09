Воронежский бизнесмен Хачатурян прокомментировал банкротство и синий автобус

По данным Rusprofile, ООО «Международный транспортный сервис» зарегистрировано в Воронеже с мая 2014 года. Уставный капитал составляет 10 млн руб. Фирма работает в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Генеральным директором с сентября 2022 года является Герберт Хачатурян, который также выступает единственным владельцем предприятия. По итогам 2025 года выручка ООО «МТС» составила 82,9 млн руб., что почти на 45% меньше, чем в 2024-м (150,3 млн руб.). Чистая прибыль (60,2 млн руб.) за год сменилась на убыток в размере 10,8 млн руб.

Герберт Хачатурян в настоящее время указан учредителем шести организаций. Помимо ООО «МТС», это ООО «Капитал», ООО «ИТС Групп», ООО «Тендер», «Ассоциация объектов придорожного сервиса» и АНО «Наш город». В 2025 году общая выручка организаций составила около 100 млн руб. Фирмы принесли совокупный убыток в размере 6,5 млн руб.