Сбербанк решил обанкротить воронежского бизнесмена Хачатуряна с синим автобусом

ПАО «Сбербанк России» подало в Арбитражный суд Воронежской области заявление о признании местного предпринимателя Герберта Хачатуряна банкротом. По данным картотеки, иск поступил 17 июля и пока не принят к производству, дата заседания еще не назначена. Суть требований Сбербанка не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы Герберта Хачатуряна в соцсети «ВКонтакте» Фото: со страницы Герберта Хачатуряна в соцсети «ВКонтакте»

В феврале этого года «Ъ-Черноземье» писал, что арбитраж ввел наблюдение в отношении ООО «Международный транспортный сервис» (МТС) Герберта Хачатуряна в рамках дела о банкротстве фирмы. Банкротный иск также был подан Сбербанком. Совокупные требования финансовой организации в настоящее время составляют 52,2 млн руб. — 48 млн руб. основного долга, 3,7 млн руб. процентов и 515,7 тыс. руб. неустойки.

По данным Rusprofile, ООО «Международный транспортный сервис» зарегистрировано в Воронеже с мая 2014 года. Уставный капитал составляет 10 млн руб. Фирма работает в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Генеральным директором с сентября 2022 года является Герберт Хачатурян, который также выступает единственным владельцем предприятия. По итогам 2025 года выручка МТС составила 82,9 млн руб., что почти на 45% меньше, чем в 2024-м (150,3 млн руб.). Чистая прибыль (60,2 млн руб.) за год сменилась на убыток в размере 10,8 млн руб. Герберт Хачатурян в настоящее время указан учредителем шести организаций. Помимо МТС это ООО «Капитал», ООО «ИТС Групп», ООО «Тендер», «Ассоциация объектов придорожного сервиса» и АНО «Наш город». В 2025 году общая выручка организаций составила около 100 млн руб. Фирмы принесли совокупный убыток на 6,5 млн руб.

В апреле также стало известно, что заявление об установлении размера требований кредиторов в деле о банкротстве МТС подал Альфа-Банк. Суд включил в третью очередь удовлетворения требования банка на 6,2 млн руб. — свыше 4,7 млн руб. основного долга, 230,6 тыс. руб. процентов и более 1,2 млн руб. неустойки.

Помимо Сбербанка и Альфа-Банка, в списке заявителей (кредиторов) по делу представлены: муниципальное бюджетное учреждение Воронежа «Экоцентр», местное ООО «МЗ» Грануш Хачатрян, два индивидуальных предпринимателя и три физлица.

Следующее заседание по делу назначено на 26 августа.

Предприниматель Герберт Хачатурян подписан в социальных сетях как Герберт Ромберг. Бизнесмен в последние годы стремился активно участвовать в жизни воронежского делового сообщества, посещал тематические мероприятия, сотрудничал со СМИ и публиковал бизнес-контент на своих страницах. Весной прошлого года он анонсировал международное турне на рейсовом автобусе, брендированном его именем. Господин Хачатурян заявил, что «готовит интервью с премьер-министрами, президентами и в целом со статусными фигурами, такими, например, как новый Папа Римский Лев XIV, Далай-лама». Ярко-синий автобус замечали припаркованным на центральных улицах. В соцсетях появились жалобы автомобилистов и предположения, что такая парковка нарушает ПДД. Фактически автобус выполнял рекламную функцию.

Денис Данилов