Сбербанк банкротит фирму воронежского «бизнесмена с автобусом» Хачатуряна

Арбитражный суд Воронежской области ввел наблюдение в отношении ООО «Международный транспортный сервис» (МТС) предпринимателя Герберта Хачатуряна в рамках дела о банкротстве фирмы. Информация появилась в арбитражной картотеке 25 февраля. Банкротный иск был подан ПАО «Сбербанк России». Сумма задолженности не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы Герберта Хачатуряна в соцсети «ВКонтакте» Фото: со страницы Герберта Хачатуряна в соцсети «ВКонтакте»

Заявление кредитора было зарегистрировано 15 октября и принято к производству в конце того же месяца. МТС подал ходатайство об отложении судебного разбирательства 25 февраля, но информации о результатах его рассмотрения пока нет.

По данным Rusprofile, ООО «Международный транспортный сервис» зарегистрировано в Воронеже с мая 2014 года. Уставный капитал составляет 10 млн руб. Фирма работает в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Генеральным директором с сентября 2022 года является Герберт Хачатурян, который также выступает единственным владельцем предприятия. В 2024 году выручка МТС составила 150,3 млн руб., что на 14% ниже показателя 2023-го. При этом чистая прибыль выросла с 24,4 до 60,2 млн руб. Среднесписочная численность сотрудников сократилась до трех человек. По состоянию на 26 февраля 2026-го компания выступает ответчиком по шести арбитражным делам на 1,2 млн руб. В отношении фирмы также открыты шесть исполнительных производств на 35 млн руб., остаток задолженности составляет 32 млн.

Герберт Хачатурян в настоящее время значится учредителем шести организаций. Помимо МТС это — ООО «Капитал», ООО «ИТС Групп», ООО «Тендер», «Ассоциация объектов придорожного сервиса» и АНО «Наш город». В 2024-м совокупная выручка организаций составила 170 млн руб., а чистая прибыль — 65 млн руб.

Предприниматель подписан в социальных сетях как Герберт Ромберг. Бизнесмен в последние годы стремился активно участвовать в жизни воронежского делового сообщества, посещал тематические мероприятия, сотрудничал со СМИ и публиковал бизнес-контент на своих страницах. Весной 2025-го он анонсировал международное турне на рейсовом автобусе, брендированном его именем. Господин Хачатурян заявил, что «готовит интервью с премьер-министрами, президентами и в целом со статусными фигурами, такими, например, как новый Папа Римский Лев XIV, Далай Лама». Ярко-синий автобус нередко замечали припаркованным на центральных улицах города. В соцсетях появились жалобы от автомобилистов и предположения, что такая парковка крупного транспорта нарушает ПДД. Фактически автобус выполнял рекламную функцию.

На звонок «Ъ-Черноземье» бизнесмен не ответил.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что Арбитражный суд Воронежской области возвратил Федеральной налоговой службе заявление о признании банкротом ООО «Объединенная строительная компания». Иск был подан в ноябре 2025 года с требованием 59,8 млн руб.

Денис Данилов