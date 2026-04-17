Альфа-Банк подключился к банкротству фирмы воронежского «бизнесмена с автобусом»

Заявление об установлении размера требований кредиторов в деле о банкротстве ООО «Международный транспортный сервис» (МТС) воронежского предпринимателя Герберта Хачатуряна подал Альфа-Банк. Информация появилась в картотеке арбитража. Сумма требований не названа. Заявление принято судом к рассмотрению.

Помимо Сбербанка, подавшего банкротный иск, и Альфа-Банка заявления об установлении размера требований к МТС в суд также направили муниципальное бюджетное учреждение Воронежа «Экоцентр», индивидуальный предприниматель Дарья Данильчук, Павел Карпачев и Дмитрий Комченков.

Заявления «Экоцентра» (2,9 млн руб. задолженности по договорам аренды недвижимости) и госпожи Данильчук (180 тыс. руб. задолженности по договору на мойку автомобилей) оставлены без движения.

В то же время заявления господ Карпачева (37,4 млн руб. задолженности по апелляционному определению Воронежского облсуда и решению Советского райсуда) и Комченкова (251,1 тыс. руб. задолженности по рамочному договору об оказании услуг) суд принял к рассмотрению.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в отношении МТС судом введено наблюдение. Временным управляющим утверждена Татьяна Нечаева. Заседание по делу назначено на 26 августа.

По данным Rusprofile, ООО «Международный транспортный сервис» зарегистрировано в Воронеже с мая 2014 года. Уставный капитал составляет 10 млн руб. Фирма работает в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Генеральным директором с сентября 2022 года является Герберт Хачатурян, который также выступает единственным владельцем предприятия. По итогам 2025 года выручка МТС составила 82,9 млн руб., что почти на 45% меньше, чем в 2024-м (150,3 млн руб.). Чистая прибыль (60,2 млн руб.) за год сменилась на убыток в размере 10,8 млн руб. Герберт Хачатурян в настоящее время указан учредителем шести организаций. Помимо МТС это — ООО «Капитал», ООО «ИТС Групп», ООО «Тендер», «Ассоциация объектов придорожного сервиса» и АНО «Наш город». В 2025 году общая выручка организаций составила около 100 млн руб. Фирмы принесли совокупный убыток на 6,5 млн руб.

Предприниматель Герберт Хачатурян подписан в социальных сетях как Герберт Ромберг. Бизнесмен в последние годы стремился активно участвовать в жизни воронежского делового сообщества, посещал тематические мероприятия, сотрудничал со СМИ и публиковал бизнес-контент на своих страницах. Весной прошлого года он анонсировал международное турне на рейсовом автобусе, брендированном его именем. Господин Хачатурян заявил, что «готовит интервью с премьер-министрами, президентами и в целом со статусными фигурами, такими, например, как новый Папа Римский Лев XIV, Далай-лама». Ярко-синий автобус замечали припаркованным на центральных улицах. В соцсетях появились жалобы автомобилистов и предположения, что такая парковка нарушает ПДД. Фактически автобус выполнял рекламную функцию.

Денис Данилов